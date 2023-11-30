Ректор ТГУ препятствует кампании «Наш голос – Европе» – Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвиняет руководство Тбилисского государственного университета (ТГУ) в препятствовании кампании «Наш голос – Европе». Во время выступления на конференции, организованной неправительственной организацией «Восточноевропейский центр многопартийной демократии», Зурабишвили заявила, что столкнулась с проблемой в ходе кампании – отказом представителей местной власти в ряде муниципалитетов от встречи с президентом. Также были случаи, когда на школьников оказывали давление, чтобы они не пришли на собрание, подобная проблема возникла и в ТГУ, говорит Саломе Зурабишвили:

«Я не понимаю, почему ректор Тбилисского государственного университета не позволяет студентам подписать очень простое заявление. Нет ничего проще и неполитичнее этого, а ректор отказывается это сделать — отказывает, потому что это, якобы, какое-то политическое мероприятие. Нам надо привыкнуть к тому, что политика – это политика, а государственные интересы Грузии – это нечто иное. Это свобода, и именно поэтому мы хотим от Европы этой свободы, чтобы никто не пытался изменить чье-либо мнение путем угроз».

На эти обвинения отреагировал ректор Тбилисского государственного университета Джаба Самушия, сообщив журналистам, что не получал соответствующего запроса от президента:

«Мы не получили ни одного официального письма из администрации президента. Кто-то же должен был это организовать. Если это было продолжение инициативы президента, которую она осуществляет во дворце Орбелиани, то это ведь правило, чтобы администрация президента отправила в автономный университет хотя бы одну бумажку, чтобы мы выразили свою поддержку!? Есть же правила и порядок! Это немного провокационная тема... Я принадлежу к поколению, которое с 90-х годов ждало возможности открыть двери Европы, еще до того, как госпожа Саломе приехала в Грузию. Это исторический шанс для Грузии, но есть протокольный вопрос».

Президент Грузии проводит кампанию «Наш голос — Европе», в рамках которой встречается с населением разных регионов и молодежью. На встречах Саломе Зурабишвили рассказывает, почему государство избрало европейский путь, собирает подписи поддерживающих вступление Грузии в ЕС.