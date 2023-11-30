Глава МИД Грузии прокомментировал свое участие в министериале ОБСЕ

В Северной Македонии открылось 30-ое заседание Совета министров ОБСЕ, в котором принимают участие делегации стран-членов организации. Главы внешнеполитических ведомств 57 стран обсудят актуальные вопросы для Европы и соседних регионов, такие как война в Украине и миграция. В министериале принимает участие и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. Перед своим выступлением он пообщался с журналистами:

«В общем и целом, министериал ОБСЕ – это важнейшее мероприятие. У нас многолетнее важнейшее сотрудничество. Сотрудничество с этой организацией имеет особую роль во внешнеполитических приоритетах Грузии, поэтому наше присутствие здесь важно. Это важная платформа и мы находимся здесь, чтобы максимально использовать её. Наша главная мотивация – больше мобилизовать наших партнеров и говорить о вызовах, которые существуют в регионе и с которыми сталкивается наша страна», – заявил Илья Дарчиашвили.

В рамках своего визита в Северную Македонию министр иностранных дел Грузии провел двусторонние встречи с участниками министериала. Он уже встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломина, с которым обсудил текущие вопросы повестки дня НАТО-Грузия, прогресс, достигнутый Грузией на пути евроатлантической интеграции, будущие перспективы углубления практического сотрудничества и ожидания от Вашингтонского саммита НАТО 2024 года.

В части оппозиции призывали главу МИД Грузии отказаться от участия в министериале – последовать примеру Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, которые бойкотировали заседание Совета министров ОБСЕ по той причине, что в нем принимает участие глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

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