В Грузии разгорелась острая полемика вокруг вопроса о правомерности участия министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили в министериале ОБСЕ в Скопье. Представители грузинских оппозиционных партий сегодня призвали главу внешнеполитического ведомства по примеру коллег из Украины и трех балтийских государств бойкотировать мероприятие из-за участия в нем главы российского МИДа Сергея Лаврова. У грузинских политиков есть также серьезные подозрения, что может состояться закулисная встреча российского и грузинского министров.

Первыми тревогу забили в партии «Лело». Как только на странице грузинского МИДа появилась информация о том, что министр Илья Дарчиашвили 30 ноября примет участие в министериале ОБСЕ в Скопье, оппозиционные политики потребовали от правительства бойкотировать мероприятие. Членов партии «Лело» не впечатлил тот факт, что глава грузинского МИДа обратится к участникам министериала и что он уже запланировал двусторонние встречи с представителями других государств. По их мнению, все это нивелируется тем, что в Скопье прибудет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Почему нахождение Лаврова и Дарчиашвили в одном публичном пространстве они считают неприемлемым, поясняет один из лидеров «Лело», бывший посол Грузии в Бельгии Саломе Самадашвили:

«Чем объясняет Грузия, чьи 20% территорий оккупированы Россией, свое участие в этом форуме? Мы ждем разъяснений. Минимум, что мог сделать глава грузинского МИДа, – не участвовать в этом форуме. Я не знаю, какого результата ждет министр Дарчиашвили от форума, в котором Россия может наложить вето на любое решение организации».

Призыв подхватили и представители других оппозиционных партий. Они обращали внимание на то, что министериал из-за Лаврова бойкотируют главы МИД Украины и трех балтийских государств. Лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе назвал причины, по которым он выступает против этого визита министра Ильи Дарчиашвили:

«Если бы мы ожидали, что он (министр Дарчиашвили) там станет защищать интересы Грузии, скажет Лаврову прямо в лицо то, что надо, тогда проблемы бы не было. Но мы понимаем, что он ничего такого не сделает. И еще: сегодня же в (штаб-квартире) НАТО состоится встреча министров иностранных дел, в ней, к примеру, участвует министр иностранных дел Украины (Дмитро Кулеба). По всем правилам, там должен быть и министр иностранных дел нашей страны. К тому же Грузия заранее должна была затребовать, чтобы заседание комиссии Грузия-НАТО состоялось отдельно».

Первым оппонентам из парламентского большинства ответил депутат «Силы народа» Гурам Мачарашвили:

«Устарели методы, когда сторонишься тех международных форматов, в которых участвует представитель российской власти, несмотря на то, что его приглашает международная организация. Мы руководствуемся этим, мы не только говорим, что Россия, к сожалению, оккупант, но и присоединились не к одной, а к более чем четыремстам резолюциям, в которых это зафиксировано. И в международных судах нами выиграно не одно дело против России, поэтому эти спекуляции не пользу оппозиции».

Там же депутат Мачарашвили выразил недоумение по поводу логики оппозиционеров:

«Не ОБСЕ укоряют – почему пригласили Лаврова, а грузинскую власть – вот такие у них промахи всегда».

С начала интервенции России в Украину Сергей Лавров впервые примет участие в министериале ОБСЕ. На аналогичное мероприятие в Варшаве в прошлом году польские власти отказались приглашать российского министра, чего нельзя сказать на этот раз о властях Северной Македонии. Сконцентрироваться на других участниках министериала посоветовал оппонентам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«В этом саммите примут участие госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, а также комиссар по иностранным делам Еврокомиссии господин Боррель. И при таких обстоятельствах наш отказ от присутствия был бы неправильным исходя из того, что любой формат должен использоваться для защиты наших национальных интересов. Когда туда приезжают Блинкен и Боррель, а министр иностранных дел Грузии не приедет, – это было бы как минимум непонятно. Мы постоянно используем этот формат для привлечения внимания международного сообщества к нашим национальным проблемам, среди которых одной из приоритетных является, конечно, оккупация наших территорий».

Напомнил лидер правящей партии и о том, что западные партнеры тоже не отказываются от отношений с Россией:

«Нас просили ввести санкции против России, а сами в четыре раза больше вина продают в России, вот это и есть, к сожалению, двойной стандарт».

У оппонентов есть контраргумент – Грузия не в том положении, чтобы на равных разговаривать с Россией, тем более когда и сорока дней не прошло со дня убийства российскими пограничниками на разделительной линии гражданина Грузии Тамаза Гинтури. Тем более что российские власти пересматривать свою политику по отношению к соседним государствам не намерены, это было ясно и по последнему выступлению Сергея Лаврова 27 ноября в Москве на форуме «Примаковские чтения». Глава российского МИДа все так же апеллировал к кремлевской пропаганде: оказывается, США и ЕС охвачены неоколониализмом, хотят создать угрозу у границ России, а с помощью украинских властей «неонацистов» намерены «истребить русских на исконно российских же территориях». Попытаться «открыть всем глаза и доказать российскую правоту» Лавров собирается как раз на министериале ОБСЕ. Правда, он не скрыл, что на таких форумах в Европе многие сторонятся с ним публичных встреч, но охотно ищут возможности переговорить за кулисами наедине:

«Сейчас, когда приезжаем на мероприятия, они идут по коридору, ищут глазами, чтобы только не оказаться лицом к лицу. Переходят на другую сторону улицы. Но есть и те, кто (не буду никого называть, чтобы их там не подвергли остракизму) подходят, здороваются. Кстати, в 2022 г. на саммите «Группы двадцати» Блинкен (госсекретарь США) попросил поговорить с ним. Поговорили, поздоровались, попрощались за руку. Ничего такого там не было произнесено. По крайней мере, это было какое-то общение. Если кто-то к нам обращается, мы никогда не убегаем и не прячемся. Сейчас Македония пригласила нас на СМИД ОБСЕ. Страна Болгария вроде бы обещала Македонии «распахнуть» свое воздушное пространство. Если это получится, мы там окажемся. Посмотрим, как они будут общаться. Уже есть несколько просьб о встрече, на случай если будем там работать, в том числе от западных представителей. Конечно, мы со всеми встретимся».

Были ли среди неназванных Лавровым желающих встречи в Скопье и представители грузинских властей – пока неизвестно. Вероятность случайной встречи Лаврова и Дарчиашвили на полях министериала ОБСЕ исключить нельзя, но еще больше многие в Грузии не исключают, что представитель правительства «Грузинской мечты» может сам искать закулисную встречу с Сергеем Лавровым. Такое уже было 26 сентября 2019 года. О встрече Сергея Лаврова с тогдашним министром иностранных дел Давидом Залкалиани в Нью-Йорке грузинское общество узнало из российских СМИ. Они же утверждали, что встреча на полях 74-й Генассамблеи ООН состоялась по инициативе Тбилиси, хотя сам МИД Грузии эту информацию назвал инсинуацией.

Тогда эта была первая встреча за 11 лет после августовской войны 2008 года и разрыва грузино-российских дипотношений. Хотя с тех пор многое изменилось, по нарастающей идет торговля с Россией, растет и количество авиарейсов из России в Грузию. Ко всему прочему члены правительства Грузии спокойно могут участвовать в одном и том же мероприятии с российскими высокопоставленными лицами, как это было в случае вице-премьера, министра экономики Левана Давиташвили 18 октября. Грузинские СМИ зафиксировали его в Пекине на форуме «Шелкового пути», в зале, где выступал Владимир Путин, а потом еще и на праздничном вечернем банкете.

Теперь подобное, уже в Скопье и с участием министров Дарчиашвили и Лаврова, грузинское общество, возможно, сможет наблюдать завтра, 30 ноября, когда начнется министериал ОБСЕ. Если грузинский министр вдруг не передумает. Либо самолету главы российского МИДа не откроют воздушное пространство.

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