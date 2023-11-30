Лавров: «Чему учил Вашингтон, то Саакашвили послушно и выполнил»

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, затронул события 2008 года.

«Те же государства НАТО, которые являются участниками ОБСЕ, на бухарестском саммите альянса в 2008 году поманили членством Тбилиси и Киев. Цель была проста и незатейлива – натравить их на Россию. Саакашвили, пришедшей к власти в результате поддержанной Западом Революции роз, сразу отработал выданный ему в Бухаресте карт-бланш, в августе того же 2008 года приказав бомбить города Южной Осетии и атаковать позиции миротворцев, находившихся там с согласия ОБСЕ. Готовили эту провокацию Соединенные Штаты, которые запустили в Грузии свою программу «Обучи и вооружи». Чему учил Вашингтон, то Саакашвили послушно и выполнил», – сказал он.

Лавров добавил, что «для создания на Украине антироссийского плацдарма потребовалось значительно больше».

Выступая на заседании, Лавров также заявил, что ОБСЕ находится на грани пропасти и возникает вопрос: есть ли смысл мобилизовать силы для её возрождения? «ОБСЕ по сути превращают в придаток НАТО и Евросоюза», — сказал глава МИД России.

Вскоре после своего выступления Лавров покинул зал и не стал слушать остальных участников заседания.

Напомним, что на Бухарестском саммите в 2008 году лидеры НАТО отказались от предоставления Плана действий по членству Украине и Грузии. Многие западные политики и бывший генсек НАТО Андерс фон Расмуссен считают, что Запад ошибся, когда не сумел достичь консенсуса по принятию Грузии и Украины в альянс.