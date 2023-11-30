Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Лавров: «Чему учил Вашингтон, то Саакашвили послушно и выполнил»

Сергей Лавров
Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, затронул события 2008 года.

«Те же государства НАТО, которые являются участниками ОБСЕ, на бухарестском саммите альянса в 2008 году поманили членством Тбилиси и Киев. Цель была проста и незатейлива – натравить их на Россию. Саакашвили, пришедшей к власти в результате поддержанной Западом Революции роз, сразу отработал выданный ему в Бухаресте карт-бланш, в августе того же 2008 года приказав бомбить города Южной Осетии и атаковать позиции миротворцев, находившихся там с согласия ОБСЕ. Готовили эту провокацию Соединенные Штаты, которые запустили в Грузии свою программу «Обучи и вооружи». Чему учил Вашингтон, то Саакашвили послушно и выполнил», – сказал он.

Лавров добавил, что «для создания на Украине антироссийского плацдарма потребовалось значительно больше».

Выступая на заседании, Лавров также заявил, что ОБСЕ находится на грани пропасти и возникает вопрос: есть ли смысл мобилизовать силы для её возрождения? «ОБСЕ по сути превращают в придаток НАТО и Евросоюза», — сказал глава МИД России.

Вскоре после своего выступления Лавров покинул зал и не стал слушать остальных участников заседания.

Напомним, что на Бухарестском саммите в 2008 году лидеры НАТО отказались от предоставления Плана действий по членству Украине и Грузии. Многие западные политики и бывший генсек НАТО Андерс фон Расмуссен считают, что Запад ошибся, когда не сумел достичь консенсуса по принятию Грузии и Украины в альянс.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG