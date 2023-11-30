Секретарь Совбеза самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба и депутат Верховного Совета Абхазской автономной республики (в изгнании) Вахтанг Колбая провели разговор в прямом эфире. В Тбилиси активно комментировали диалог – как высшие должностные лица Грузии, так и лидеры оппозиции.

Онлайн-разговор длился около 20 минут. Собеседники вкратце обсудили истоки вооруженного конфликта и перспективы его возможного преодоления. Отвечая на вопрос организатора встречи Вано Чокорая, Сергей Шамба заявил, что у диалога нет альтернативы.

«Я неоднократно говорил на эту тему, и многим в абхазском обществе не нравится моя позиция, но я всегда считал, что если есть проблема, то в первую очередь нужно разговаривать. Нет таких народов, соседних, близких или даже родственных, которые не воевали бы между собой. Вся Европа пример этому. Я всегда поддерживал народную дипломатию, и, когда был министром иностранных дел, наши представители очень часто встречались с грузинскими оппонентами. Это была возможность понять позиции друг друга. Между нашими народами существует конфликт, порожденный многими историческими обстоятельствами и особенно войной, и для того чтобы преодолеть этот конфликт, нужно разговаривать и искать пути взаимопонимания и дальнейшего сосуществования», – сказал Шамба.

Вахтанг Колбая признался «Эху Кавказа», что для него было неожиданным согласие на диалог должностного лица из Сухуми:

«Мы 30 лет не виделись, и, честно говоря, я был удивлен, зная, что он навлечет на себя гнев многих представителей абхазского общества, хотя он не раз публично высказывал подобные соображения. Не хочу вникать в теории заговора, что ему поручили вести диалог со мной, не думаю, что он это согласовывал с кем-то, но чувствовалось, что он знал и был заранее готов к разговору».

Напомним, несколько лет назад власти никак не отреагировали на предложение Сухуми о начале диалога. Теперь, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, он приветствует контакты с абхазами:

«Хорошо, что они готовы к диалогу. Наша главная цель – построение единой и успешной страны вместе с нашими абхазскими согражданами. Конечно, для этого важен и личный контакт, и диалог. Посмотрим, это процесс, который должен развиваться естественным путем. Главное, что приоритетом всегда является диалог, мы должны ему способствовать. Время покажет, как это будет происходить, в каких форматах, какими шагами и какими процессами. Существуют различные форматы контактов с нашими абхазскими согражданами, в том числе гуманитарные контакты. Мы используем все возможные каналы, чтобы показать нашим соотечественникам-абхазам преимущества жизни в едином государстве».

Ему вторил глава фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе:

«Если и может быть какое-то послание, то о том, что наш единственный путь – диалог, примирение, взаимное прощение с нашими абхазскими, осетинскими братьями и сестрами. Путь, по которому идет наша страна, – это путь развития и мира. Это и для них сигнал, поэтому мы должны говорить с ними напрямую, мы должны помириться с ними».

В оппозиции настроены скептически. Там считают, что для диалога с абхазской и осетинской сторонами создан Женевский механизм. По мнению лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, любые попытки пересмотра переговорного формата чреваты для Грузии:

«Такое начинание наносит вред нашим стратегическим интересам. Для нас единственной стороной в оккупированных регионах Грузии является РФ, которая единолично принимает все военные и стратегические решения в Сухуми и Цхинвали. Любые попытки вернуть процесс на рельсы 90-х годов прошлого столетия, квалифицировать это как сугубо этнический конфликт между грузинами и абхазами, и Россия здесь ни при чем, противоречат нашим национальным интересам».

По мнению независимого депутата Теоны Акубардия, происходящее является вбросом в целях зондирования общественного мнения:

«Я не против диалога, помню, когда Бжания пришел к власти, он предлагал прямой диалог, но «Грузинская мечта» хранила молчание в ответ, и вдруг мы видим, что происходит диалог онлайн. Соответственно, у меня есть вопросы. Я не знаю, осталась ли прежней концепция в отношении деоккупации, стратегия не была обновлена. Значит ли это, что «Грузинская мечта» меняет свой подход? Публикация диалога произошла в очень странное время, когда циркулируют слухи об открытии мостов и сквозного транзита через Ингури. Диалог вокруг проблем экономики – безобидная вещь, но, когда мы видим, что политика формируется где-то за кулисами парламента, члены правительства не в курсе, это проблема».

Напомним, грузинская сторона долгие годы взаимодействовала с де-факто властями Абхазии в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). В нем принимали участие абхазская и грузинские стороны, Россия, Евросоюз и ООН. Встречи в Гали не проводились с 2018 года. В октябре сухумские власти заявили, что готовы возобновить работу в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты. Впрочем, в правительстве Грузии эти инициативы остались без ответа.

25 мая 2021 года президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о внесении изменений в «Концепцию внешней политики Республики Абхазия», из которой изъят тезис о переговорном формате урегулирования отношений с Грузией.

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