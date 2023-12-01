Глава МИД Грузии выступил на заседании Совета министров ОБСЕ

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили выступил на 30-й встрече Совета министров ОБСЕ в Скопье. В своем выступлении министр обратил внимание на вызовы, стоящие перед страной в виде оккупации грузинских территорий и тяжелые последствия, последовавшие за агрессией против Грузии, передает Общественный вещатель

По словам Дарчиашвили, полномасштабная военная агрессия, осуществленная Россией против Грузии в 2008 году, нарушила основанный на международных правилах порядок, а за этим последовала аннексия украинского Крыма в 2014 году и продолжающаяся агрессивная война в Украине.

Министр отметил, что война России против Грузии представляет собой первую открытую попытку насильственного изменения границ суверенного государства после холодной войны.

Дарчиашвили подчеркнул, что уже более 15 лет Россия продолжает незаконно оккупировать неотъемлемые регионы Грузии — Абхазию и Цхинвальский регион, грубо нарушая основополагающие принципы и нормы международного права.

«Население, проживающее на оккупированных территориях, является жертвой тяжелых нарушений прав человека. Население, изолированное колючей проволокой, отделено от родственников, сельскохозяйственных угодий, религиозных служб, лишено свободы передвижения, элементарных потребностей. Незаконные аресты и похищения стали устоявшейся практикой, которая ставит под угрозу жизнь людей. Недавнее убийство мирного гражданина Грузии Тамаза Гинтури российскими оккупационными силами возле села Кирбали Горийского муниципалитета является еще одним актом насилия в отношении этнических грузин», — заявил Илья Дарчиашвили.

Глава МИД обратил внимание на политику мирного разрешения конфликта Грузии и отметил, что этот подход преследует две основные цели: деоккупацию территорий, оккупированных РФ, и примирение разделенного общества.

В ходе своего выступления Илья Дарчиашвили еще раз выразил поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил приверженность Грузии принципам ОБСЕ.