В Грузии внимание политиков приковано к выступлению министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили на министериале ОБСЕ в Скопье. Против его участия в мероприятии выступала оппозиция, которая призвал его последовать странам Балтии и Украины и бойкотировать министериал из-за участия в нем главы российского МИДа Сергея Лаврова. Он, отвечая на критику российской агрессии не только в Украине, но и Грузии и Молдове, назвал ОБСЕ придатком НАТО и ЕС. Вспомнил он и Михаила Саакашвили, и августовскую войну 2008-го.

«Можете оставить меня в покое, пожалуйста? Спасибо», – Сергей Лавров был вынужден прервать свою речь на третьей минуте из-за реплики из зала.

А начал глава внешнеполитического ведомства России, впервые появившийся на министериале ОБСЕ после российского вторжения в Украину, издалека – с самого роспуска Варшавского договора, после которого, как он заявил, НАТО начало приближаться к границам РФ. Однако участники первого пленарного заседания министериала хотели услышать другое, и это желание высказали довольно резко – осудив агрессивную политику России не только в Украине, но и по отношению к другим соседям.

В этом смысле предположения главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля сбылись. Он перед началом министериала заявил, что с пониманием относится к бойкоту, объявленному Украиной, странами Балтии, а также другими странами из-за участия Лаврова. К слову, кресло рядом с Лавровым, предназначенное для его румынской коллеги, также пустовало. А сидевший справа представитель Сан-Марино, судя по его нахмуренным бровям и постоянному стремлению отвернуться, также был возмущен выступлением Лаврова. Словом, Лавров мог оценить масштабы осуждения российским вторжением. На что и обратил внимание Жозеп Боррель перед началом заседания:

«Лаврову необходимо еще раз услышать от всех, почему Россию осуждают и изолируют. Для него это будет хорошая возможность напрямую услышать это от участников этой встречи. Потом он сможет вернуться в Кремль и доложить хозяину Кремля, что Европейский союз и ОБСЕ по-прежнему едины в осуждении агрессивного противоправного поведения России. Это будет как минимум полезно с этой точки зрения».

Своим долгом подтвердить это сочли почти все представители стран ЕС и НАТО. Некоторые из них, в том числе и Роберт Олифант, парламентский секретарь министра иностранных дел Канады, напоминали, что агрессия России не ограничивается Украиной:

«Россия также неоднократно подрывала суверенитет и территориальную целостность Грузии и Молдовы. Совсем недавно она осуществила вмешательство в демократические выборы в Молдове. Российская агрессия представляет угрозу не только для ее соседей и остальной Европы, но и для целого мира».

При упоминании Грузии несколько раз в кадр прямого эфира попадал замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, который, сидя между представителями Великобритании и Франции, одобрительно кивал головой. Вероятно, сам министр Илья Дарчиашвили, хотя и находился в помещении, не присутствовал на пленарном заседании и, судя по размещенным на его странице в соцсети сообщениям, проводил двусторонние встречи. Так министр Дарчиашвили обезопасил себя от критики оппозиции, которая призывала его бойкотировать министериал ОБСЕ, считая недопустимым «сидеть за одним столом» с представителем страны-оккупанта.

А сама Россия, как вскоре выяснилось из речи Лаврова, не может простить Вашингтону и Брюсселю ни грузинскую «Революцию роз», ни украинский Майдан.

«Те же государства НАТО, которые являются участниками ОБСЕ, на бухарестском саммите альянса в 2008 году поманили членством Тбилиси и Киев. Цель была проста и незатейлива – натравить их на Россию. Саакашвили, пришедшей к власти в результате поддержанной Западом «Революции роз», сразу отработал выданный ему в Бухаресте карт-бланш, в августе того же 2008 года приказав бомбить города Южной Осетии и атаковать позиции миротворцев, находившихся там с согласия ОБСЕ. Готовили эту провокацию Соединенные Штаты, которые запустили в Грузии свою программу «Обучи и вооружи». Чему учил Вашингтон, то Саакашвили послушно и выполнил», – резюмировал Лавров.

Далее он сконцентрировался на Украине, обвиняя ее в том, что при поддержке Запада она проводила неонацистскую политику и «истребление русских в Донбассе». В финале же он поставил ОБСЕ тяжелый диагноз:

«ОБСЕ по сути превращают в придаток НАТО и ЕС. Организация, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти. Встает простой вопрос – имеет ли смысл инвестировать усилия в ее оживление?»

Тем более, как заключил Лавров, есть другие форматы евразийской интеграции, в которых Россия чувствует себя комфортнее. После чего покинул зал заседания, отправляясь на двусторонние встречи с представителями стран ОДКБ.

Вслед уходящему Лаврову ответил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, которому слово предоставили сразу после его российского коллеги:

«Мы не пойдем на компромисс в принципах европейской безопасности и не позволим России отказать Украине в праве делать независимый выбор внешней политики и политики безопасности».

Заочно ответить Лаврову Илья Дарчиашвили смог под вечер, на втором пленарном заседании. Он напомнил, что Россия нарушает фундаментальные принципы организации, которой скоро исполнится 50 лет:

«Полномасштабная агрессия России против моей страны в 2008-м, аннексия Крыма в 2014-м и продолжающаяся агрессия против Украины поставила под угрозу региональную безопасность и международный правопорядок», – заявил он и выразил солидарность украинскому народу.

Примером продолжающейся агрессии в Грузии он назвал недавнее убийство российскими пограничниками у разделительной линии гражданина Грузии Тамаза Гинтури. Именно это убийство в грузинской оппозиции считали одной из веских причин для бойкота Грузией министериала. Им, впрочем, еще с утра ответил спикер парламента Шалва Папуашвили, напомнив, что через два года после августовской войны на саммит ОБСЕ в Астане, на котором присутствовали Владимир Путин и Серей Лавров, отправились тогдашние президент Михаил Саакашвили и министр иностранных дел Григол Вашадзе:

«Оказывается, тогда их присутствие в одном пространстве не было проблемой – вот это и есть фарисейство всей политики оппозиции. Они – простые подголоски, увидели, что страны Балтии, Украина, еще несколько стран сказали, что не поедут туда в знак протеста, и теперь они принимают решения исходя из национальных интересов не Грузии, а других стран. А мы используем все форматы для представления национальных интересов Грузии».

И, судя по выступлению Дарчиашвили, он поставленную цель выполнил. Как отразится вопрос Грузии в совместной резолюции министериала ОБСЕ, станет известно завтра, 1 ноября, в ходе последнего пленарного заседания.

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