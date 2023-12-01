Российский МИД провел консультации с абхазской и югоосетинской сторонами

В российском МИДе в очередной раз заявили о необходимости выработки гарантий неприменения силы со стороны Тбилиси в отношении Сухуми и Цхинвали. Соответствующее заявление ведомство распространило после состоявшейся встречи замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина с заместителем министра иностранных дел самопровозглашенной Абхазии Ираклием Тужба и советником югоосетинского президента Константином Кочиевым.

«В контексте предстоящего в начале декабря с.г. очередного раунда МЖД (Международных женевских дискуссий) состоялось обсуждение общих приоритетов в данном формате с упором на обеспечение прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии. С учетом недавних провокаций в приграничье подчеркнута необходимость скорейшей выработки юридически обязывающих гарантий неприменения силы со стороны Тбилиси в отношении Сухума и Цхинвала, а также запуска процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией», — говорится в заявлении МИД РФ.

По информации абхазского МИДа, на встрече обсуждались перспективы возобновления работы локального механизма безопасности на местах — МПРИ.

Ираклий Тужба отметил, что абхазская сторона передала через представителей ООН новые предложения, нацеленные на разморозку работы данного механизма.

По информации ведомства, в рамках деятельности второй рабочей группы по гуманитарным вопросам «традиционно основное внимание абхазской стороны будет акцентировано на вопросах преодоления международной изоляции и обеспечения свободы передвижения для граждан Республики Абхазия».