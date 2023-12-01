Премьер Грузии принимает участие в климатическом саммите ООН

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принимает участие во Всемирном саммите по климату в Объединенных Арабских Эмиратах.

Грузинского премьера и лидеров стран-участниц саммита встретили президент Объединенных Арабских Эмиратов, шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В рамках своего визита в Дубай Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили процесс евроинтеграции Грузии и повестку дня реформ, внимание было сосредоточено на положительной рекомендации Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата. Премьер-министр проинформировал президента Европейского совета о реформах, уже осуществленных Грузией на пути к европейской интеграции, сообщает администрация правительства.

Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия продолжает успешно начатый процесс выполнения рекомендаций Евросоюза. У властей есть конкретное видение по каждой реформе, прописан соответствующий план действий, сроки выполнения, и в этом процессе правительство работает в координации с представителями ЕС, заявил он.

По завершении встречи комментарий в соцсети Х сделал и Шарль Мишель.

«Приверженность Грузии на пути к ЕС по-прежнему сильна, и я еще раз подтвердил премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили приверженность Евросоюза Грузии. Евросоюз приветствует продолжающиеся усилия Грузии по достижению прогресса в процессе выполнения программы реформ и плана действий, чтобы можно было предпринять необходимые шаги в интересах грузинского народа», — написал Шарль Мишель.

Что касается самого мероприятия, сегодня был сделан общий снимок участников конференции. Из-за присутствия белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко от общей фотографии отказались президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Польши Анджей Дуда.

«Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата. Власти Беларуси и Россия несут ответственность за то, что происходит в Украине — от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду», — говорится в комментарии президента Литвы.

Гитанас Науседа добавил, что подобные фото на международных мероприятиях называются семейными: «Лукашенко не принадлежит к той семье, к которой мы хотим принадлежать».

Двухнедельный всемирный саммит по климату с участием лидеров более 140 государств начал работу в Дубае 30 ноября.