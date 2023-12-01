Судебное заседание по делу Джабиева пройдет в открытом формате

Открытое судебное заседание по делу о смерти жителя Южной Осетии Инала Джабиева состоится 4 декабря, сообщили агентству «Рес» в пресс-службе Верховного суда самопровозглашенной республики.
В четверг в Цхинвальском городском суде состоялось четвертое предварительное слушание в рамках закрытого судебного заседания.
«По итогам предварительного слушания по делу Джабиева Цхинвальский городской суд постановил отказать в удовлетворении следующих ходатайств: об исключении доказательств о признании незаконными процессуальных решений о возвращении уголовного дела прокурору, о прекращении уголовного преследования в отношении Наниева А.А. и Бибилова Д.М.», – сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства уточнил, что удовлетворено ходатайство в части истребования доказательств.
Ранее в соцсетях сообщали, что один из сотрудников криминальной милиции, задержанных по подозрению в причастности к смерти Инала Джабиева, объявил голодовку.
- Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов. Среди фигурантов дела – экс-глава МВД Игорь Наниев и бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.
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