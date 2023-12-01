Судебное заседание по делу Джабиева пройдет в открытом формате

Открытое судебное заседание по делу о смерти жителя Южной Осетии Инала Джабиева состоится 4 декабря, сообщили агентству «Рес» в пресс-службе Верховного суда самопровозглашенной республики.

В четверг в Цхинвальском городском суде состоялось четвертое предварительное слушание в рамках закрытого судебного заседания.

«По итогам предварительного слушания по делу Джабиева Цхинвальский городской суд постановил отказать в удовлетворении следующих ходатайств: об исключении доказательств о признании незаконными процессуальных решений о возвращении уголовного дела прокурору, о прекращении уголовного преследования в отношении Наниева А.А. и Бибилова Д.М.», – сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что удовлетворено ходатайство в части истребования доказательств.

Ранее в соцсетях сообщали, что один из сотрудников криминальной милиции, задержанных по подозрению в причастности к смерти Инала Джабиева, объявил голодовку.