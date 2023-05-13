В пятницу, 12 мая, Генеральная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело против бывшего генпрокурора Урузмага Джагаева по обвинению в превышении должностных полномочий. По информации «Эха Кавказа», его собираются привлечь по резонансному делу Инала Джабиева. Это первый случай в республике, когда под следствием оказывается чиновник, занимавший столь высокую должность. Новость вызвала огромный резонанс в Цхинвале. Спикеры югоосетинского общественного мнения называют этот прецедент важным и связывают с ним надежды на оздоровление правовой системы республики.

Ч. 2 ст. 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий», предусматривает наказание от штрафа в сто тысяч рублей до семи лет лишения свободы.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры Южной Осетии, уголовное дело в отношении Урузмага Джагаева «было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра внутренних дел, генерал-майора милиции Игоря Наниева».

В настоящее время, говорится в сообщении, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, в отношении экс-министра внутренних дел уголовное дело было возбуждено 19 апреля 2023 года Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия «по признакам превышения должностных полномочий» в связи с гибелью 28-летнего Инала Джабиева, задержанного в рамках расследования покушения на главу МВД Игоря Наниева.

По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, уголовное преследование бывшего генпрокурора – это событие, которого все ждали и в то же время не верили, что оно произойдет.

Изначально было очевидно, говорит Тотров, что речь идет не о должностном преступлении рядовых цхинвальских милиционеров, а о том, что генпрокурор Джагаев и министр внутренних дел Наниев под предводительством президента Бибилова сумели создать в Южной Осетии карательно-силовую вертикаль. Этот политический режим в принципе не предполагал подсудность творящих произвол.

После смены власти возникли надежды, что все-таки получится привлечь их к ответственности, но, признается Руслан Тотров, сам он считал их иллюзорными:

«Я не особо верил и теперь честно расписываюсь в том, что, если уместно об этом говорить в таком ключе, приятно удивлен происходящим. Совершенно не хочу играть в конспирологию и рассуждать на тему того, что дела против двух бывших высокопоставленных силовиков возбуждены только лишь в пику прошлому политическому режиму, будто это так называемые подковерные игры. Даже если это и так, то и черт с ним, как говорится, потому как совершенно очевидно, и эта информация у меня была с самого начала из разных источников, что бывший министр внутренних дел Игорь Наниев и бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев – это люди, которые курировали убийство Инала Джабиева полицейскими. Там все участвовали, там и КГБ Южной Осетии… Там непричастных вообще, на самом деле, нет. А руководил этим всем бывший мотодесантный президент, а ныне военный бизнесмен и образцовый русский офицер Анатолий Бибилов. Руководил в прямом смысле слова. Поэтому, безусловно, приветствуя возбуждение уголовного дела пусть пока лишь по превышению должностных полномочий, это никого не должно вводить в заблуждение: Урузмаг Джагаев не просто превысил полномочия, он был одним из дирижеров убийства Инала Джабиева. Теперь давайте дождемся момента, когда будет объявлен в розыск и доставлен из Украины Анатолий Бибилов – человек, руководивший убийством Инала Джабиева».

Напомним, житель Цхинвала, отец троих малолетних детей Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года, не выдержав пыток во время допроса милиционерами в здании МВД. Возмущенная общественность вышла на улицы с требованием отставки генпрокурора и президента как ответственных за убийство.

Анатолий Бибилов в отставку не ушел и требованиям увольнения Джагаева не уступил. Вместо этого он пообещал, что берет дело Джабиева под личный контроль, а расследование поручил генпрокурору Урузмагу Джагаеву. Президент гарантировал, что оно будет объективным и все виновные понесут наказание по всей строгости закона.

Семеро милиционеров, участвовавших в пытках, были арестованы. Но в ходе расследования под контролем президента и генпрокурора первоначальное заключение судмедэкспертизы о насильственной гибели было заменено на заключение о смерти по естественным причинам. В свою очередь, деяния милиционеров переквалифицировали с тяжких преступлений на незначительные злоупотребления властью.

Инал Джабиев и еще двое его друзей – Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов, были похищены силовиками в августе 2020 года без предъявления обвинений. На протяжении пяти дней парней перевозили из одного подвала в другой и нещадно пытали, добиваясь от них признательных показаний в подготовке покушения на министра внутренних дел Игоря Наниева по поручению в ту пору лидера оппозиции Алана Гаглоева. Президент Бибилов тогда заявил, что покушение было совершено рвущимся к власти криминалом. Позже выяснилось, что на самом деле никакого покушения не было.

Депутат парламента Давид Санакоев напоминает, что объективное расследование дела Джабиева было одним из предвыборных обещаний президента Гаглоева вкупе с принятым перед избирателями обязательством покончить с произволом власти и установить в республике главенство закона:

«Дело даже не в предвыборных обещаниях Гаглоева. Без чистки в рядах правоохранительной системы, без привлечения к ответственности хотя бы виновных в самых вопиющих должностных преступлениях невозможно восстановить легитимность органов в глазах общества. Я уже не говорю о восстановлении доверия, это куда более сложная и длительная задача. Кроме того, это такой морально-этический вызов, от которого невозможно уклониться, его невозможно замолчать, заволокитить, спустить на тормозах и т.п. Здесь любая нейтральная позиция или даже умеренное «против» равносильны соучастию».

По мнению Давида Санакоева, есть в этой истории еще один актуальный для югоосетинского общества момент:

«У нас сейчас появляется надежда на изменения правил игры, на завершение практики всепрощения по отношению к уходящей власти. У нас так сложилось еще со времен первого президента, что каждое новое руководство списывает злоупотребления предшественников и начинает с чистого листа, тем самым как бы предлагая и своим преемникам поступить точно так же, чтобы и они в свою очередь могли рассчитывать на прощение их грехов. Если все-таки команда Гаглоева расследует и дело Джабиева, и другие злоупотребления предыдущей администрации, она тем самым разрушит этот порочный круг, создаст новую традицию, по которой приходящая власть будет расследовать деятельность предшественников. Тогда наша бюрократия станет более сдержанной и законопослушной».

Это первый случай в истории Южной Осетии, когда уголовное дело возбуждается против бывшего министра внутренних дел и генерального прокурора, да еще грозит обвинениями в адрес экс-президента. Впервые имена высших должностных лиц республики звучат в контексте такого тяжкого преступления, как убийство. Судя по комментариям экспертов, дело не просто резонансное, с его расследованием общественность связывает надежды на правовое государство.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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