В Цхинвали простились с бойцом, погибшим на войне в Украине

В Цхинвали прошли похороны бойца Азамата Бестаева, погибшего на войне в Украине.
Соболезнования родным и близким погибшего выразили президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев, спикер парламента Алан Алборов и российский посол Марат Кулахметов.
Представитель четвертой российской военной базы, где служил Бестаев, отметил, что Азамат был примером для своих сослуживцев.
«Азамат за время службы в российской армии был примерным военнослужащим, на него все равнялись. Он всегда достойно представлял родину, героически погиб в ходе выполнения задачи. Азамат всегда будет жить в сердцах военнослужащих 4-й базы», – сказал он.
Азамат Бестаев погиб 25 ноября в боях на Запорожском направлении. Ему было 28 лет. Без отца осталась трехлетняя дочь. Указом югоосетинского лидера Азамат Бестаев награждён медалью «Защитника Отечества» (посмертно), пишет агентство «Рес».
Бывший югоосетинский лидер Анатолий Бибилов недавно заявил, что более 1100 добровольцев из Южной Осетии принимают участие в российском вторжении в Украину в составе вооруженных сил и добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный». По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли до 40 уроженцев Южной Осетии.
Форум