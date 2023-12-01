В Цхинвали простились с бойцом, погибшим на войне в Украине

В Цхинвали прошли похороны бойца Азамата Бестаева, погибшего на войне в Украине.

Соболезнования родным и близким погибшего выразили президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев, спикер парламента Алан Алборов и российский посол Марат Кулахметов.

Представитель четвертой российской военной базы, где служил Бестаев, отметил, что Азамат был примером для своих сослуживцев.

«Азамат за время службы в российской армии был примерным военнослужащим, на него все равнялись. Он всегда достойно представлял родину, героически погиб в ходе выполнения задачи. Азамат всегда будет жить в сердцах военнослужащих 4-й базы», – сказал он.

Азамат Бестаев погиб 25 ноября в боях на Запорожском направлении. Ему было 28 лет. Без отца осталась трехлетняя дочь. Указом югоосетинского лидера Азамат Бестаев награждён медалью «Защитника Отечества» (посмертно), пишет агентство «Рес».