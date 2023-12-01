Санаторий Смецкого в Абхазии передадут в аренду российскому инвестору

Бывший санаторий имени Николая Смецкого в Гульрипшском районе планируют передать в аренду российскому инвестору. Как сообщил руководитель Госкомитета самопровозглашенной республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава, санаторий находится в ведении Госкомимущества. В настоящее время здание фактически разрушено, от него остались лишь стены, пишет агентство «Апсныпресс».

«В 2011 году было принято решение о передаче здания в долгосрочную аренду. А в 2016 году сам арендатор отказался. По всей вероятности, объект оказался неподъемным для него, поэтому договор был отменен. По сей день объект находится в плачевном состоянии. Есть соискатель, который имеет желание взять здание бывшего санатория в долгосрочную аренду, это российский инвестор. Он зарегистрировали предприятие в Министерстве юстиции Абхазии; это было нашим условием, чтобы он стал абхазским резидентом и платил налоги в наш бюджет», – сообщил он.

Проект постановления готов и представлен абхазскому премьер-министру, окончательное решение по нему пока не принято, говорит Кубрава.

«Объект является памятником историко-культурного наследия и в проекте указано, что Госкомимущество берет на себя охранные обязательства по тому, что осталось от исторического здания», – добавил он.

Абхазский премьер Александр Анкваб считает, что в проекте постановления должно быть указано назначение и время, которое потребуется на восстановление объекта.