Внимание жителей Цхинвала привлекли коммунальные службы. Горожане выражают недовольство и распространяют в соцсетях фото, на которых видны последствия кронирования – вместо аккуратно стриженных деревьев на многих улицах стоят пни и обрубки. «Эхо Кавказа» выслушало мнения цхинвальцев.

Ольга: Очень отрицательно отношусь! Мне кажется, крону нужно сохранять. Подстригать можно и нужно, но трогать кроны категорически нельзя! Я не знаю, почему это делается. Причем это не только в Цхинвале, – я обратила внимание, во Владикавказе то же самое, та же проблема. Не должно быть такого. Совершенно недавно, только месяц назад, я была в Москве. Вот такой обрубки крон я не видела. Не было там такого.

Аза: Я не знаю, как правильно осуществляется обрубка деревьев, но к профессиональной обрубке деревьев отношусь положительно. Вот сейчас эти три дерева, которые оставили необрубленными, они постоянно засоряют нам крышу. Посмотрите наверх. Это все собирается по водосточным трубам, они засоряются, вода течет по стенам, стены рушатся. Все надо делать качественно. Не знаю, почему эти три дерева оставили. Я положительно отношусь, но только к профессиональной обрубке. Я не знаю, какая это – профессиональная или непрофессиональная обрубка. Кроме того, много аллергиков. Зелени должно быть много, это первым делом кислород. Вот здесь во дворе росли вековые ели, их срубили и построили магазин. Прямо под носом городской администрации. Вот их как раз рубить не надо было. Их срубили частные лица, чтобы построить магазин. Вам это как? Это кислород, тень. Во всем мире ищут источники кислорода, а мы их срубаем. Надо делать это как-то аккуратнее.

Гурам: Во-первых, надо перестать жить по устаревшим советским лекалам. А то, что у нас сейчас происходит, даже не совсем советские лекала. Тогда срубали лишние ветки, а не делали, как парикмахер-неуч, который стрижет, не знаю как. Планово стричь надо, срубать старые ветки, чтобы дерево задышало. Это все надо, главное, как это делать. То ли специалистов уже нет, потому так сделано. В любом случае, дождемся весны. Вот эта акация зацветет, но я не уверен насчет того платана. Он очень неграмотно обрублен. Я не думаю, что он будет красив. Это касается не только деревьев, но всего, что творится в городе. Все строится, застраивается, и никакой эстетики. Еще говорят, что их обрубают, чтобы проводам не мешали. Но можно же сделать это красиво. Пережив столько лихолетий и криворукости всяких инженеров и недоинжинеров, город все-таки остается зеленым.

Алана: Мне это не нравится, конечно. Посмотрите, что сделали с улицей Московской. Сколько было елей на спуске к реке, их просто все срубили. А новые деревья не сажают. Причиной или поводом вот такой обрубки и вырубки они называют то, что деревья мешают проводам. Не нравится мне такое отношение. Чем зеленее, тем красивее, конечно.

Инга: Не знаю, мне сложно говорить на эту тему, так как я не специалист, но чисто визуально мне это не нравится. Сейчас, учитывая, что зима, это не особо напрягает. Вот весной, когда пойдут листья, это будет не очень смотреться, пока снова они не обрастут. Во времена моего детства деревьев, конечно, было больше. Или мне так казалось, потому что была маленькая. Все-таки Цхинвал должен быть зеленым, как раньше. Рубить – рубят. А вот чтобы новые деревья высаживали, не вижу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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