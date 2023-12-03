Один из задержанных по делу Инала Джабиева объявил сухую голодовку

Задержанный по делу о смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева сотрудник югоосетинской криминальной милиции Марат Хугаев объявил сухую голодовку.

По словам его адвоката Карины Кочиевой, произошло это после визита родственников силовиков к президенту самопровозглашенной республики Алану Гаглоеву. Югоосетинский лидер, по их словам, считает — силовик не голодает, а продолжает есть «пирожки и лобио».

Карина Кочиева рассказала, что состояние Марата Хугаева контролируют тюремные врачи, к нему заходят прокурорские работники.

Издание «Сапа» напоминает, что российское законодательство предусматривают принудительное кормление содержащихся под стражей, если существует угроза их жизни. Однако, по словам адвоката, ее подзащитный «держится», хотя состояние его здоровья вызывает тревогу.

Марат Хугаев начал голодовку с 15 ноября , причинами которой назвал «незаконное, необоснованное, бездоказательное и политическое задержание и заключение под стражу».

По информации телеграм-каналов, депутаты Алан Тадтаев и Ибрагим Валиев посетили задержанных по делу Джабиева и попытались уговорить Хугаева прервать голодовку, но он отказался.

Как ранее писало «Эхо Кавказа», открытое судебное заседание по делу о смерти Инала Джабиева состоится 4 декабря.