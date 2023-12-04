В правительстве Грузии «не видят угрозы» в покупке россиянами квартир

В январе-ноябре 2023 года граждане России купили в Грузии 5784 квартиры. Об этом в Минюсте Грузии сообщили в ответ на запрос депутата от оппозиционного «Единого национального движения» Тины Бокучава.

В документе также указано, что в течение 2022 года, с начала полномасштабного вторжения России в Украину граждане РФ приобрели в Грузии 5424 квартиры. Кроме того, россияне приобрели в прошлом году 1625 земельных участков в Грузии, а в текущем году — 1872.

Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил сегодня в парламенте, что не видит проблемы или угрозы в том, что россияне покупают квартиры в Грузии.

Ранее оппозиционное «Лело» внесло на обсуждение в парламент «Акт о защите Грузии» – план из девяти пунктов, ограничивающий права россиян и российского бизнеса в Грузии. В правящей партии отказали оппозиционерам в рассмотрении инициативы.