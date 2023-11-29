Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

В Москве похвалили власти Грузии за «мужество не поддаться антироссийской истерии»

Комитет государственной думы РФ по международным делам прокомментировал заявления представителей «Грузинской мечты» об отказе от введения санкций против России.

«Аплодисменты. Какие бы сложности ни были в отношениях Москвы и Тбилиси, нынешние грузинские власти нашли мужество не поддаться антироссийской истерии и руководствоваться прежде всего позицией, ориентированной на национальные интересы и благополучие собственных граждан. При таких приоритетах экономика Грузии стремительно развивается, два года подряд демонстрируя двузначный рост. Кстати, неплохой доход приносят стране российские туристы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства.

Происходит это на фоне подготовки 12-ого пакета антироссийских санкций, отмечают во внешнеполитическом комитете Думы:

«Благодаря таким «дальновидным» еврочиновникам, Европа все больше превращается в палату №6 с клиническими признаками деградации. Причем, во всех сферах – экономической, социальной, культурно-нравственной. И похоже, это весьма заразно. Метастазы политической деменции дошли до Киева, где, полностью утратив чувство реальности, на полном серьезе обсуждают вопрос об изменении названий городов в Крыму — на чужой для Украины территории. Сумасшествие или слабоумие это? Признаки и того и другого явно налицо».

Ранее оппозиционная партия «Лело» представила парламенту Грузии «Акт о защите Грузии», разработанный с целью ограничить российское влияние, однако большинство отклонило документ. Он предусматривал ряд мер – от введения виз для граждан РФ до запрета на покупку недвижимости и введение «оккупационного сбора». Лидер партии Мамука Хазарадзе заявил и о необходимости присоединения к западным санкциям против России.

Один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе заявил, что «введение санкций против России является самообманом и введением санкций против граждан Грузии».

  • Высокопоставленные российские чиновники не впервые хвалят грузинское правительство за отказ присоединяться к антироссийским санкциям. 17 октября глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что правящая партия Грузии «исходит из интересов своего государства и своего народа».
  • Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сегодняшняя власть Грузии отличается прагматизмом.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы Запада открыть «второй фронт» против России.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG