Сербия завершила строительство трубопровода для импорта газа из Азербайджана

Сербия завершила строительство газопровода-интерконнектора с Болгарией, который позволит стране импортировать газ из Азербайджана.

«Газопровод Сербия-Болгария – это первый крупный энергетический проект, который был завершен в срок, за 12 месяцев. Всего год назад мы начали работы, и за 12 месяцев самоотверженной работы проложено 109 километров нового газопровода, четыре измерительных и одна регулирующая станция в Пироте, Димитровграде, Бела-Паланке и Нише, а также одна крупная перегрузочная станция в Трупале. Ожидается, что до конца недели газопровод будет запущен в тестовом режиме», – заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Дедович Ханданович.

Министр напомнила, что ранее было подписано коммерческое соглашение на поставку до 400 миллионов кубометров газа из Азербайджана до конца следующего года.

По её словам, газопровод Сербия-Болгария важен также из-за газификации юго-восточной части Сербии.

Баку и Белград подписали соглашение о поставках газа в середине ноября текущего года.