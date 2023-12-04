Раскол в самой крупной оппозиционной партии Грузии: члены «Нацдвижения» покидают партию из-за разногласий с руководством. Как это может отразиться на ней? С таким вопросом «Эхо Кавказа» обратилось к пользователям социальных сетей.

– Что вы думаете о процессах, проходящих внутри партии, и считаете ли, что сегодняшнее «Нацдвижение» может составить конкуренцию «Грузинской мечте» на предстоящих выборах?

Георгий: То, что сейчас происходит в «Национальном движении», совершенно непонятно. Мне почему-то кажется, что партию разваливают специально, потому что все решения, которые принимает новый председатель, направлены именно на развал. Это вторая по величине партия в Грузии, которую сейчас разрушают изнутри. Мне кажется, все делается неспроста – развал «Национального движения» станет началом поражения «Грузинской мечты», поскольку, если не будет существовать одна партия, у второй не останется аргументов, почему она должна оставаться во власти, ведь вся их кампания построена на обвинениях бывших властей в разных преступлениях. Не знаю, что говорить о выборах, скажу одно: эти две партии нужны друг другу для того, чтобы существовать.

Циала: Я считаю, что если нет гармонии внутри партии, то составить конкуренцию в чем угодно и кому угодно у тебя не получится. У «Национального движения» уже была попытка обновления, лидеры покинули партию, но это не спасло ее. Выдвинули молодежь на первый план, и это не сработало. Появляются новые лица, а идеология остается прежней. Поэтому я думаю, что у электората остается нулевое доверие к партии. Вспомните заявления бывшего лидера (Михаила Саакашвили): я не буду возвращаться в политику, меня не интересует грузинская политика. Прошло время, и он опять заговорил о возвращении. Это все очень несерьезно. Поэтому и разваливается партия, ничего нового не могут предложить народу. Наверное, Мелия понимает, что там происходит внутри, потому и уходит из партии.

Лексо: Распалось бы «Национальное движение» или нет, мне кажется, все равно у партии был очень маленький шанс противостоять «Грузинской мечте». Несмотря на то, что я не против нахождения экс-президента в политике, все же я не думаю, что он сегодня способен продвинуть партию вперед, чтобы представлять серьезную опасность для властей. Поэтому им нужны новые лица, здравомыслящие молодые люди, которые не будут такими вспыльчивыми, как Мелия и Хабеишвили, и будут думать не о своих обидах, а о будущем партии и Грузии. В общем, я сомневаюсь, что в таком «разобранном» состоянии у «Национального движения» есть какие-то шансы серьезно противостоять «Грузинской мечте».

Ираклий: Честно говоря, я не особенно понимаю, что сейчас происходит в партии. «Национальное движение» сделало очень много ошибок. Оттого, как они общаются друг с другом, становится страшно людям, а что было бы, если бы они были у власти? Наверное, «перегрызлись» бы окончательно. Поэтому я уверен, что 90% населения не желает видеть их во главе правительства, как, в принципе, и «Грузинскую мечту». Даже не знаю, обе партии себя исчерпали, только и обещают нам то, что в итоге не делают. Поэтому, я бы предпочел, чтобы кроме этих двух партий в стране появилась бы еще одна, которая могла бы конкурировать с ними, поставить Грузию на ноги и дать лучшую жизнь, нежели сейчас.

Татия: Я не верю в то, что «Национальное движение» может существовать без «Грузинской мечты», как и в то, что правящая партия может удержаться во власти без якобы своего главного оппонента, который на самом деле лишь дает «Мечте» повод винить во всех бедах оппозицию. Это одно объединение, которое на протяжении лет ставит разные спектакли. В стране тысячи проблем, но они, эти партии, работают синхронно, чтобы переносить внимание населения на свои постановочные драки. Поэтому и про выборы говорить сложно, конечно, «Нацдвижение» не победит «Мечту», но все постараются сделать так, чтобы оно осталось второй силой, поскольку, если развалится одна партия, развалится и вторая.

Дато: Я не хочу видеть во власти ни «Грузинскую мечту», ни «Национальное движение». Члены последней даже друг с другом договориться не могут, тратят время и ресурсы на междоусобицы. Хотелось бы увидеть во власти кого-то другого, поэтому говорить о конкуренции этих двух партий уже надоело всем. Я сомневаюсь, что у «Национального движения» сейчас получится взять больше 50% на выборах, даже несмотря на попытку создать коалицию. Они очень сильно подорвали доверие к себе, решив выгнать Мелия, поэтому им будет сложно соперничать не только с «Грузинской мечтой», но, возможно, и с другими партиями.

Серго: Они и до распада не представляли собой какую-то опасность для правящей партии. Раньше у них было около 20% поддержки населения Грузии, сейчас, после всех споров внутри партии, я сомневаюсь, что их поддержит такое количество людей. До выборов еще достаточно времени, и будем надеяться, что положение исправится, и они получат голоса хотя бы тех, кто и раньше за них голосовал. О чем они думали, когда решили начать нападать друг на друга, я не знаю.

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