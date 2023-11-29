Конфликт в «Нацдвижении» приблизился к кульминации – сегодня представители региональных организаций потребовали перевыборов председателя. В ответ лидер партии Леван Хабеишвили решил расширить политсовет и призвал бунтарей одуматься.

Внутрипартийное противостояние в ЕНД вышло на новый уровень: вчерашний демарш представителей «Нацдвижения» в Зугдиди, Хоби, Чиатура, Кутаиси и Амбролаури сегодня поддержали в отделениях партии в Поти, Мцхете, Марнеули, Цагери, Каспи и Ахалцихе, а также бывшие главы районных организаций Тбилиси. По их мнению, перемены в партии необходимы, поскольку глава партии Леван Хабеишвили вместо исполнения своих обещаний, важнейшим из которых было освобождение Михаила Саакашвили, с первого дня менял заслуженных членов партии на своих людей. Кризис завел ЕНД в тупик, заявил один из лидеров протеста Бесо Газделиани:

«Известный офис, который прикрыли в мае по причине нашего инакомыслия, – это капля в море. За мной стоят люди, которых новый менеджмент выдавил со всех партийных позиций. Друг мой, Леван, не держись за должность, не стоит она того, чтобы в многолетней истории партии твое имя было вписано черными буквами. Поэтому, Леван, призываем тебя к отставке».

Кроме этого, организаторы протеста требуют упразднить существующий политсовет, поскольку он, по их мнению, избран нелегитимно, создать совет консенсусом и провести в ближайшее время съезд.

В ответ действующий председатель партии Леван Хабеишвили в 16 часов созвал заседание, на котором было принято решение добавить в политсовет 20 новых членов. По словам Левана Хабеишвили, это решение будет официально оформлено в ходе следующего съезда. Хабеишвили также призвал членов старого политсовета подписать манифест единства, «забыть все личные проблемы» и продолжить совместную борьбу с режимом.

«Как вы знаете, президент Саакашвили был официально назван главным лидером «Коалиции Победы». Соответственно, он выдвинул инициативу о расширении политсовета. Я еще раз предлагаю членам бывшего политсовета, всем тем людям, которые были в рядах «Национального движения», присоединиться к манифесту президента Саакашвили, манифесту единства, где четко написано о важности единства для борьбы с Бидзиной Иванишвили. Мы готовы ввести этих людей в политической совет и дать им возможность представлять «Национальное движение». Каждый должен понимать, что к следующему съезду эти вопросы уже будут закрыты и не будут обсуждаться», – предостерег председатель.

Примечательно, что сейчас Хабеишвили противостоят те лидеры партии, которые активно поддерживали его во внутрипартийном противостоянии с Никой Мелия. Это, прежде всего, члены избирательного штаба Хабеишвили Лаша Парулава, а также Георгий Мумладзе, который напрямую противостоял Мелия, предлагая партии выйти из кабинетов и встать в авангард уличных протестов. Сегодня последний считает, что Хабеишвили должен уйти – для спасения партии:

«К сожалению, риторика и действия нынешнего председателя партии Левана Хабеишвили не служат консолидации, чувству единства среди наших товарищей, я думаю, он должен понимать, какая на нем ответственность и что никакое партийное положение или привилегия не стоят того, чтобы разрушить единство партии. Поэтому я думаю, что выход в этой ситуации в том, чтобы он оставил свой пост, и после этого будет созван съезд, где на основе открытости, вовлеченности, паритетных принципов и, конечно же, в интересах Михаила Саакашвили политсовет будет укомплектован новыми, готовыми к борьбе людьми».

В «Грузинской мечте» не скрывают удовлетворения неразберихой в рядах главной оппозиционной партии. По прогнозу председателя партии Ираклия Кобахидзе, очередное поражение ЕНД не за горами.

«Тяжелая картина. В «Национальном движении», как говорится, «собака не узнает хозяина». Противостояние продолжается. Они утверждают, что Мелия больше не представитель «Национального движения», хотя он поднял бунт среди членов восьми муниципальных сакребуло и партийных организаций против Хабеишвили. Это тот спор, который затянется надолго. И это также признак слабости, «Национальное движение» очень ослаблено и продолжает распадаться. И при этом они собираются победить на выборах, хотя их официальный председатель имеет рейтинг 16%. Может быть, Хабеишвили не умеет считать, но другие тоже не могут?» – заявил Кобахидзе.

Несмотря на распри, руководящее звено ЕНД на уступки идти не собирается. Требования отставки Хабеишвили и перевыборов председателя отвергнуты политсоветом. По словам депутата Левана Бежашвили, согласно уставу партии, выборы будут назначены не ранее января 2025 года.

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