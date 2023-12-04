Народный защитник Грузии посетит с официальным визитом Киев и Варшаву

7-8 декабря Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетит с официальным визитом Киев и Варшаву, пишет «ИнтерпрессНьюс».

По информации аппарата Народного защитника, Леван Иоселиани проведет в Киеве встречу с украинским парламентским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Иоселиани также примет участие в международной конференции высокого уровня по правам человека, которая пройдет в Киеве, на которой пойдет речь о текущих событиях в Украине и Европе, мерах, необходимых для устранения последствий украинско-российской войны, а также – о важности защиты прав человека. Конференция проводится в связи с 75-летием принятия Всеобщей декларации прав человека.

В рамках своего официального визита в Варшаву Народный защитник Грузии встретится с представителями ОБСЕ/БДИПЧ.

«На встречах обсудят положение с защитой прав человека в стране и обсудят вопросы тесного и многостороннего сотрудничества между аппаратом Народного защитника Грузии и ОБСЕ/БДИПЧ», - говорится в информации.