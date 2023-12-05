Лавров: региональная платформа «3+3» становится все перспективнее

Региональная платформа «3+3» уже «обретает плоть» и становится все более перспективной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Уже обретает плоть инициатива «3+3» [президента Азербайджана] Ильхама Гейдаровича Алиева о формировании так называемой региональной платформы «3+3» – три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат. Буду рад услышать ваши оценки о дальнейших шагах на этом направлении», – сказал Лавров, обратившись к Байрамову.

В октябре текущего года участники встречи в формате «3+3» (Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Армения, Грузия) по Южному Кавказу в Тегеране подтвердили, что «платформа открыта для равноправного участия Грузии».