Формально Грузия не участвует в тегеранской встрече в формате «3+3» с другими региональными державами. Однако, как полагают эксперты, совсем остаться в стороне от него у нее не получится. Каковы цели и перспективы шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу, созданного в конце 2020 года по инициативе лидеров Азербайджана и Турции?

По данным иранских СМИ, главы внешнеполитических ведомств пяти стран намерены обсудить последние события на Южном Кавказе. Основным пунктом повестки агентства назвали перспективы мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Впрочем, официальный Ереван ранее заявлял, что в этом формате не должны обсуждаться вопросы, которые уже согласованы или обсуждаются на других площадках, в том числе проблема Нагорного Карабаха, пишет Радио Азатутюн.

В грузинском МИДе подчеркнули, что страна не примет участия во встрече. «Грузия не участвует во встрече и никогда в ней не участвовала», – заявили в ведомстве.

Официальный Тбилиси не участвовал и в московской встрече в 2021 году. Мотивировка отказа тогда не могла быть иной, поскольку накануне встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров демонстративно ознакомил коллег из Абхазии и Южной Осетии с идеей платформы.

Основатель Европейско-грузинского института Георгий Мелашвили, учитывая антизападную риторику «Грузинской мечты», высказал сомнения, что партия власти в будущем будет продолжать политику неучастия в этом формате:

«Россия пытается максимально использовать свои рычаги для усиления давления на государства Южного Кавказа. И платформа «3+3» рассматривается Москвой в качестве одного из таких инструментов. Учитывая, что после второй фазы войны Армения пытается дистанцироваться от России, а влияние на Азербайджан минимально, Москва пытается всячески задобрить руководство Грузии, которое в ответ избрало тактику кулуарной дипломатии с Россией. Однако думаю, что сейчас, когда Грузия находится на пороге принятия кандидатского статуса в ЕС, руководство страны не решится на столь рискованный для себя шаг. Однако исключать этого в будущем, особенно на фоне перманентной антизападной риторики власти, я бы не стал».

Азер Гасымли, глава Института политического управления, в интервью Радио Свобода высказал убеждение, что формату «3+3» более точно соответствует название «3+2-1» – из-за того, что участие Армении в нем номинально.

Гасымли охарактеризовал этот формат как явно антизападный проект, созданный для исключения влияния западных держав в дела региона. Учитывая отказ Грузии и ограниченную роль Армении, эксперт скептически настроен по поводу перспектив этого формата:

«Чтобы этот формат стал перспективным, необходимо возвращение Грузии, да и самой Армении на орбиту России. Только тогда эта площадка сможет обрести устойчивое будущее. Сейчас в качестве альтернативы он может работать по формуле «1+3», включающей Турцию, Россию, Иран и Азербайджан. Таким образом, включение всех стран региона в формат кажется маловероятным. Поэтому я не вижу у него будущего».

В свою очередь, по мнению политолога Гии Хухашвили, втягивание Грузии в формат является частью долгосрочной стратегии России, и на этом пути, скорее всего, будут использоваться не только методы убеждения, но и принуждения.

«Ответ следует искать в истории. Россия надеется, что наше присоединение к формату со временем создаст предпосылки для повторения ситуации (Георгиевского трактата) 1783 года, когда Грузия встала перед дилеммой – либо Турция, Иран и Россия разделят страну, либо «единоверная Россия» спасет нас от такого сценария. Именно так будет подготовлена почва для подписания Трактата-2. Если Грузия будет последовательно продолжать политику умиротворения агрессора, к тому времени от западного влияния в регионе не останется и следа. Главная забота нашего общества теперь в том, чтобы сорвать эти замыслы».

Необходимо отметить, что за несколько дней до нападения на Украину глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин планировал встретиться со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе, чтобы «серьезно поговорить о перспективах». Об этом Карасин заявил ТАСС.

«Мы разговариваем с Абашидзе каждую неделю. Необходимо собрать небольшую команду, приехать и серьезно поговорить о перспективах. Есть много вопросов: двусторонние, формат «3+3» и региональная политика», – отмечал он.

В свою очередь, директор Центра исследования транспортных коридоров Паата Цагареишвили считает, что Грузия, на политическом уровне отказавшись от присоединения к проекту «3+3», тем не менее фактически принимает в нем самое непосредственное участие:

«На сегодня Грузия не блокирует ни один из транзитных маршрутов по своей территории. Поэтому участие в этом политизированном проекте ничего не меняет по существу, если соседи договорятся, неучастие Грузии в этом формате никоим образом не повлияет на грузоперевозки, а тарифная политика вырабатывается на других площадках».

Заседание глав МИД в Тегеране началось ближе к вечеру в закрытом режиме. По информации Министерства иностранных дел Азербайджана, дополнительная информация будет предоставлена после завершения встречи.

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