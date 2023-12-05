В канун нынешнего сезона сбора цитрусовых в Абхазии специалисты, как это и происходит ежегодно, осмотрев плантации, сообщили, что нынче в республике созрело намного меньше мандаринов, чем в прошлом году. Тем не менее на конец ноября из республики было экспортировано 6 310 893 кг мандаринов, а в прошлом году на тот же день – 5 089 391 кг, то есть вывоз заметно увеличился.

Недавно от одной жительницы села Дранда Гулрыпшского района услышал, что ее семья, в которой четыре пары рабочих рук, собрала нынче с приусадебного участка почти тонну мандаринов и продала по пятьдесят рублей за килограмм приезжавшим на «Газели» ребятам с Северного Кавказа. Семья планирует собрать еще больше тонны и продать тем же покупателям за ту же цену. Между тем российские СМИ сообщили, что мандарины подешевели в России в декабре из-за увеличения поставок из стран дальнего зарубежья – Китая, Турции, ЮАР и других. Вот почему, когда я позвонил сегодня упомянутой жительнице Дранды, то первым делом поинтересовался, как у них дела с мандаринами. Оказалось, что остававшиеся собрали, в сумме оказалось две тонны, и продали тем же покупателям:

«Да, по той же цене.

– Ну, это нормально.

– В Нальчик везут они».

Я поинтересовался, налажена ли эта схема у них ежегодно. Мне сказали, что в прошлом году на российско-абхазской границе взималась слишком большая пошлина, а потому схема перестала действовать и многим сельчанам пришлось просто выбрасывать нереализованные мандарины. Я уточнил:

«Значит, отрегулировали как-то?

– Видимо, да».

После этого позвонил начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Гулрыпшского района Рафику Григоряну. Этот район в силу климатических и иных особенностей считается лидирующим в Абхазии в цитрусоводстве. Я поделился наблюдением, что нынче пока в абхазском интернет-сообществе не звучит обычных жалоб поставщиков мандаринов на проблемы с переходом КПП «Псоу» и прочих. И вот что Григорян сказал о нынешнем сезоне:

«Ну, во-первых, то, что урожая мало – сорок-пятьдесят процентов от прошлогоднего.

– Это по району?

– Да, это по району. Я только по району говорю… Цены повысились по сравнению с прошлым годом – где-то на тридцать-сорок процентов. Реализационные цены, вот у нас на месте. Потом на границе, вы правильно отметили, в этом году намного легче проехать, чем в прошлом году. В прошлом году были проблемы – сутки, иногда двое суток стояли.

– И с чем это связано?

– С тем, что мало вывозят. Если в прошлом году из района выезжало двадцать-тридцать машин, то в этом десять-пятнадцать. Естественно, пробок нет на границе, и там сейчас лучше организована работа. Пропускают быстро. В прошлом году, 2022-м, минимум 20-22 тысячи тонн собрали урожая. Вот сейчас, в 23-м году мало урожая. 24-й год – будет хороший урожай. В 25-м опять будет меньше».

Когда я заговорил о мнении драндской жительницы, что в этом году снижены пошлины на экспорт мандаринов на Псоу, Григорян откликнулся:

«Нет. Пошлины в прошлом году были 12 рублей за килограмм, в этом тоже 12.

– Значит, она перепутала…

– Понимаете, вот когда бизнесмен покупает товар, вывозит, то если там хорошая цена, на российском рынке, то ему эти десять-двенадцать рублей особо не мешают зарабатывать. А когда там нет цены, естественно, ему трудно вот эти деньги отдавать за пошлину. Чем больше приезжают к нам, у нас цена чуть повышается, потому что спрос есть. А если никто не заедет, то, естественно, спроса нет. И кому продашь. Сам же не покушаешь 2-3 тонны мандаринов, разве что 50 килограммов покушаешь.

– Скажите, а вот в районе все-таки проходит какое-то омоложение плантаций?

– Обязательно, обязательно. Крестьяне… Даже я вот лично посадил нынче 53 корня мандариновых саженцев в своем саду. У меня из 300 корней 150 – молодые, которым от одного года до 15 лет.

– В советские времена, помню, по 10 тонн собирали, бывало, на приусадебном участке. Сейчас такое есть?

– Сейчас не только десять, а и 20, и 25, и 15, и 30 есть. У тех, которые расширили свои приусадебные участки. Есть люди, которые в аренду взяли земельные участки, посадили мандарины. В нашем районе есть возможность довести урожай в хорошие годы до 30-35 тысяч тонн. До войны было до 40 тысяч тонн».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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