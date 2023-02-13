На большом совещании в пятницу, 10 февраля, у президента Абхазии Аслана Бжания с представителями бизнес-сообщества обсуждали не только законопроект «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», но и другие темы. Так, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа говорил об острой необходимости привлечения инвестиций в перспективные отрасли сельского хозяйства, такие как виноградарство, цитрусоводство, развитие тепличных хозяйств, выращивание различных фруктов.

Общая площадь сельхозугодий в Абхазии – более 200 тысяч гектаров, из них более 30 тысяч гектаров – это залежи, земли, которые сегодня по разным причинам не используются. В 90-е годы под цитрусовые плантации было занято 11 тысяч, а сегодня 3 тысячи гектаров. Валовой сбор при хорошем урожае составляет 55 тысяч тонн. Чтобы выйти на довоенный уровень, когда собирали до 120 тысяч тонн цитрусовых плодов, необходимо использовать еще 6 тысяч гектаров земли.

По данным НИИ сельского хозяйства республики, затраты на закладку одного гектара цитрусовых составляют более 645 тысяч, а на уход за ним – более 200 тысяч рублей. Институт готов организовать питомник, где можно будет выращивать саженцы, которые начнут плодоносить на шестой год. Это карликовые, невысокие сорта деревьев, которые дают такой же урожай мандаринов с меньшей площади земли. Срок окупаемости плантаций – 9 лет.

Кроме проблемы восстановления плантаций цитрусовых необходимо срочно решать проблемы переработки и сбыта выращенных плодов. Только за один год из России в Абхазию завозится более 1,5 тысяч тонн различных соков и более 10 тысяч тонн овощей. Хотя их, по крайней мере, большую их часть, можно производить и в Абхазии, что уменьшит отток денежных средств из республики, и даже самим экспортировать. Создание частных, частно-партнерских предприятий создаст условия для закрепления населения в сельской местности, считает Джопуа.

Очень распространенной реакцией на его выступление была среди интернет-комментаторов такая: мы не смогли в этом сезоне вывезти и реализовать в России тысячи тонн мандаринов, прежде всего, из-за конкуренции со стороны поставщиков из стран дальнего зарубежья, множество плодов так и осталось на деревьях, а они хотят расширять площади под них в три раза. Одна из пользовательниц в «Фейсбуке» с сарказмом написала о том, что недавно ей довелось увидеть с высоты предгорий необычайно красивую долину в низовье реки Кяласур – та была сплошь оранжевой из-за оставшихся на мандариновых плантациях в конце зимы плодов.

И вот вчера я тоже увидел примерно такую же картину, когда ехал на машине по трассе Черноморского шоссе в Гулрыпшском районе. Но один из попутчиков стал с видом знатока рассуждать в оправдание владельцев этих мандариновых деревьев: если собрать плоды в ящики, они долго не протянут – испортятся, начнут гнить, а так, на деревьях, еще годны к реализации, и если хозяева найдут покупателей, договорятся с ними, то смогут продать этот урожай…

С этого и начался наш сегодняшний разговор с председателем Ассоциации аграриев Республики Абхазия Джемалом Эшба. Он ответил однозначно:

«Это неверно. Мандариновая страда уже закончилась. Эти плоды уже мягкие. Вот все, что висит сейчас на дереве, это только вредит будущему урожаю.

– Ну, а в чем дело? Что эти люди, не в силах собрать?

– Невыгодно получается собирать. Затраты больше, чем оно может дать… И вот, к сожалению…

– Да… И вред дереву неизбежен?

– Ну, конечно. Это предполагает одичание растений, когда плоды не собираются».

О нынешнем объеме экспорта цитрусовых он сказал:

«Там где-то 35 тысяч тонн. А предполагалось 52 тысячи. То есть 15 тысяч… Ну, по крайней мере, 10 тысяч тонн не собрано».

Если еще учесть, что в любом случае значительная часть мандариновых плодов созревает мелкой, некондиционной, выходом является переработка цитрусов в соки, джемы и так далее. Но Эшба говорит:

«Знаешь, какая ситуация? Надо сказать народу открыто: никто с тремя трехлитровыми банками сока ситуацию не изменит. Ну, три процента, пять процентов могут реализовать. Если не будет современного завода – с технологией, с хорошей упаковкой, с хорошей тарой, никто не будет это покупать, очень мало будут покупать. Мы хотим вот какой-то кооператив сделать, сок выжать и раздать людям, чтобы они пили. Но не будут они это делать. Ты вот когда заходишь в супермаркет, ты же выбираешь хорошую упаковку, хорошую этикетку…

– Ну, не знаю… Вот я в этом году уже дважды брал тут по соседству по пять трехлитровых баллонов мандаринового сока, компота фейхоа. По триста рублей, по двести пятьдесят. Качество устраивает. Муж с женой приезжают, привозят в багажнике полные баллоны и забирают пустые. И немало еще других, как они, размещают свои рекламные объявления в соцсетях и зарабатывают на этом.

– Для тебя это нормально, для кого-то еще нормально. Но в общей массе это мизер. Чтобы использовать все некондиционные плоды, нужен объем производства для экспорта, иначе это не окупится, вот о чем идет речь».

Джемал Эшба, конечно, согласен с постановкой вопроса Бесланом Джопуа: мелкие агропредприятия будут неизбежно уступать в рентабельности зарубежным конкурентам и не вытянут сельское хозяйство республики. И еще:

«Крупных вложений не будет – маленькими вложениями эти вопросы не решить. Приведу такой пример. Вот смотри. Была такая Киндгская птицефабрика, помнишь?

– Да, бывал я там.

– У них объем производства был восемь миллионов триста тысяч кур в год. Представляешь? Огромный завод комбикормовый, ветеринарное обслуживание и все такое. И рядом в Баслаху, Хуапе и других местах по десять тысяч голов до двадцати предприятий было. Индивидуальные предприниматели купили мини-заводы и тоже выращивали кур. Исходя из логики, когда после войны прекратила работу вот эта большая птицефабрика, вот эти малые предприятия должны были процветать. Правильно? А на самом деле что получилось? На самом деле все закрылись, ни одно не смогло выжить. А может выжить то, которое имеет ресурсы, может завезти огромное количество лекарств, кормов, помещения, где хранить, специалистов».

Ну, а что касается мандаринов, то было бы, конечно, безумием, считает Эшба, не расширять их производство из-за того, что не смогли нынче весь урожай вывезти и продать. Расширять его надо, просто одновременно с усилиями по налаживанию прочных контактов с российскими реализаторами этой продукции.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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