Сегодня парламент Южной Осетии отказался принимать поправки к Конституции, призванные снять противоречия между требованиями основного закона и существующей практикой назначения глав муниципалитетов. По мнению наблюдателей, решение депутатов выглядит тем более странным, что поправки были направлены на расширение полномочий парламента. О необходимости их перераспределения от исполнительной к законодательной ветви в разное время заявляли представители всех парламентских фракций. Почему, когда дело дошло до голосования, депутаты сдали назад?

О чем, собственно, речь. Согласно пункту 9 статьи 50 Конституции РЮО, «президент назначает на должность и освобождает от должности глав администраций административно-территориальных единиц по согласованию с соответствующим представительным органом».

Это требование основного закона не выполняется ввиду отсутствия этих самых представительных органов, с согласия которых президент должен назначать глав районов и городов республики.

До сих пор правительство объясняло сложившуюся практику отсутствием средств на содержание представительных органов. Как отмечают местные наблюдатели, на фоне непомерно раздутых управленческих штатов и колоссальных средств на их содержание все это выглядит как отговорки и нежелание президентов координировать свои кадровые решения с районными депутатами.

Как бы там ни было, группа депутатов в качестве решения правовой коллизии предложила парламенту принять поправки к Конституции, по которым, ввиду отсутствия представительных органов, президент должен согласовывать назначение глав муниципалитетов с парламентом.

По закону изменение в основной закон требует одобрения двумя третями депутатского корпуса или двадцатью тремя голосами. Но за поправки проголосовало лишь двадцать депутатов, и законодательная инициатива не прошла, говорит один из инициаторов законопроекта, председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов:

«С 2001 года у нас глав административно-территориальных единиц назначают в нарушение Конституции, и они фактически нелегитимны. Сегодня была попытка исправить эту ситуацию, однако некоторые депутаты, далекие от понимания конституционных интересов нашего государства, проголосовали против. Им все подробно объяснили, но законопроект все равно не прошел.

– Ваши «некоторые депутаты» и ранее демонстрировали равнодушие по поводу противоречий между статьями Конституции, закона и практики управления. Почему они в этот раз должны были поступить иначе?

– Все-таки депутаты должны быть заинтересованы в том, чтобы у них было больше полномочий, тем более тех, которые возлагаются на представительную систему государства. Любой парламентарий должен быть заинтересован в том, чтобы у него было больше механизмов влияния на систему исполнительной власти».

По мнению экс-спикера парламента, лидера Компартии Южной Осетии Станислава Кочиева, у депутатов-инициаторов были шансы провести поправки к Конституции, но они выбрали неудачное время для законодательной инициативы:

«Странно искать логику там, где ее не может быть – перед выборами (парламентскими в начале июня 2024 года – прим. «ЭК»). Очень странно…

– Почему именно перед выборами?

– Потому что каждый хочет отличиться, заявить о своем «я». Это естественный процесс перед избирательной кампанией – каждый стремится продемонстрировать свою независимость, свою особость, свое мнение, отличное от других. В результате какие-то серьезные решения в этот период пройти не могут, потому что не из соображений целесообразности, а скорее вопреки всему может идти голосование. Этим объясняется сегодняшнее поведение депутатов.

– Вы депутат парламента с пятнадцатилетним стажем, занимали посты спикера в заксобраниях III и V созывов. По вашему опыту, как так получилось, что эта правовая коллизия не решалась на протяжении двадцати двух лет? Почему раньше не было попыток принять подобные поправки?

– Потому что каждый год по просьбе президента парламент продлевал эту практику назначений, каждый год откладывал приятие решения по вопросу назначения глав муниципалитетов. И при мне это тоже было – откладывали до лучших времен. Теперь, по всей видимости, лучшие времена наступили, и мы видим, какие они».

Примечательно, что против законопроекта проголосовали в основном оппозиционные фракции. По уверениям депутатов, единодушно против выступили парламентарии от «Единства народа» и часть фракции «Единой Осетии».

В самом деле, почему оппозиция не желает ограничить власть действующего президента – своего политического оппонента? Ничего странного в этом нет, уверяют местные наблюдатели, – это вполне логично и объяснятся просто: они рассчитывают, что их кандидаты победят на следующих выборах, поэтому не хотят ограничивать властные полномочия будущих президентов из своей обоймы. Такова логика политической борьбы в Южной Осетии – победитель получает все.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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