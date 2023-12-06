Удав не фигурирует в приговоре цхинвальского суда о разбойном нападении

Цхинвальский городской суд огласил приговор по делу о разбойном нападении на Владислава Валиева. Обвиняемые Хох Габараев и Олег Джабиев получили по семь лет лишения свободы, сообщило агентство «Рес».

Габараева и Джабиева оправдали по статье о хищении оружия, последний также был оправдан по двум эпизодам о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Подсудимых признали виновными в похищении человека и вымогательстве, передает издание «Сапа».

Валиева похитили в декабре 2021 года. На берегу реки Проне через месяц после похищения был найден мертвый аргентинский удав. Местные биологи заявляли, что такие змеи в широтах Осетии не обитают, а удав мог быть вскормлен в домашних условиях. Тогда в СМИ появились предположения, что удав был предметом пыток похищенного.

По версии обвинения, преступники использовали аргентинского удава в качестве инструмента насилия, но в приговоре суда змея не фигурирует. А защита ранее заявляла, что на теле Валиева не обнаружили следов каких-либо животных. Сам потерпевший на процессы по делу не ходил.