Экс-сотрудник Агентства гражданской авиации Грузии намерен судиться с регулятором

Центр социальной справедливости обвиняет Агентство гражданской авиации Грузии в увольнении сотрудника по политическим признакам. Служащий агентства Зураб Коплатадзе, протестовавший против возобновления авиасообщения с Россией, был уволен в августе текущего года. Об этом сообщил на брифинге юрист Центра социальной справедливости, защищающего права Копладзе:

«Господин Зураб выступал против восстановления прямого авиасообщения с Россией и писал об этом публично. Как он сам говорит, его социальная активность сопровождалась замечаниями и даже угрозами со стороны отдельных лиц, что его уволят с работы, если он не прекратит свою активность. Предположительно, эти сообщения поступали по заданию СГБ. Господин Зураб поднял в агентстве вопрос о приостановлении права на работу некоторых авиакомпаний. Мы расцениваем это увольнение как политическое преследование, поскольку налицо дискриминация по признаку иных политических взглядов, поэтому да, это действительно политическое преследование, и как выясняется из обстоятельств, оно связано с отношением господина Зураба к решению агентства».

Коплатадзе планирует добиться справедливости через суд, заявляют в Центре социальной справедливости.