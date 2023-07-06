Росавиация прокомментировала выдачу допусков на рейсы в Грузию

«Эхо Кавказа» накануне сообщило о том, что Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало т.н. допуски на 284 рейса в неделю между городами России и Грузии. Документ опубликован на сайте российского ведомства.

Сегодня, 6 июля Росавиация опубликовала комментарий – «о допусках российских авиакомпаний на выполнение международных полетов».

В ведомстве говорят, что «допуск на выполнение полета по международному маршруту предоставляется авиакомпании межведомственной комиссией при Минтрансе России и является подтверждением права авиакомпании на перевозку». Однако воспользоваться таким правом авиакомпания может только после выполнения ряда дополнительных условий, среди которых:

получение разрешения Росавиации на выполнение полетов по договорному маршруту,

получение разрешения уполномоченных властей иностранного государства на выполнение полетов по договорному маршруту,

получение слотов в аэропорту вылета/прилета и другие технические (операционные) разрешения, предусмотренные воздушным законодательством и международными соглашениями о воздушном сообщении.

«При этом начало полетов между пунктами на территории двух государств, кроме полученных допусков, обусловлено еще выполнением дополнительных процедур и условий, предусмотренных законодательством двух стран», – сказано в сообщении.

Напомним, что большая часть допусков была выдана российским ведомством авиакомпании Red Wings. Кроме того, полеты в Грузию могут начать авиакомпании «Россия» (Сочи-Тбилиси, семь рейсов в неделю) и «Ямал» (Тюмень-Тбилиси и Тюмень-Батуми, по одному).

Грузинские власти разрешения на новые авиарейсы пока не выдавали и ситуацию не комментировали.