СМИ: Россия поставила в Грузию 20 тонн презервативов

За январь-октябрь 2023 года в Грузию было импортировано 56 тонн презервативов (контрацептивов из вулканизированной резины) на сумму 2,3 млн долларов, сообщает грузинский «Коммерсант» со ссылкой на Национальную службу статистики.

Наибольшее количество презервативов в Грузию поступило из России – 20 тонн на сумму 1,6 млн долларов.

За январь-октябрь из Грузии было экспортировано 11 тонн презервативов на сумму 947 050 долларов – 7 тонн в Армению и 4 тонны в Беларусь.

За тот же период 2022 года в Грузию поступило 50 тонн презервативов на сумму 2,1 млн долларов. Основными импортерами были Россия, Германия, Латвия, Казахстан, Индия.

За последние 10 лет импорт презервативов увеличился на 157%. В 2013 году в Грузию была импортирована 41 тонна контрацептивов из вулканизированной резины на сумму 899 420 долларов.