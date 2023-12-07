Агентство «Аиашара» напоминает читателям о том, что в 2021 году парламент Абхазии внес изменения в Уголовный кодекс республики, согласно которым незаконное подключение к электросетям стало уголовно-наказуемым преступлением. «Причем нарушителя закона ждет реальный срок и конфискация оборудования. Однако с момента принятия данной статьи не было заведено ни одного уголовного дела. И это говорит о многом, в том числе и о нежелании власти вести реальную борьбу с майнингом», – пишет издание.

Агентство публикует интервью с депутатом парламента Абхазии шестого созыва Ильей Гуния. По его мнению, для тех, кто действительно хочет навести порядок и исправить ситуацию с ежегодно растущим энергопотреблением, все законы написаны. Осталось лишь приступить к их реализации. «Своим дорогим, любимым можно ввозить в республику новые майнинг-аппараты, а другим нельзя… Когда нет желания бороться, никакой борьбы не будет», – считает Илья Гуния.

Редактор газеты «Независимая Республика» Юрий Кураскуа напоминает, что прошлая оппозиция, ныне находящаяся у власти, штурмом брала государственное здание с попытками его поджога. Тогда они объяснили просто:

Нынешняя власть (в прошлом оппозиция) придала этому факту безобразную окраску, возбудила уголовные дела. А не она ли показала пример, когда оппозиционно настроенные граждане пошли на МВД? Тогда было можно? А сейчас нельзя?

«Мы хотели напомнить властям и сотрудникам правоохранительных органов, что они делают свою работу неправильно. Тогда никто не был привлечен к ответственности (штурмующих здание МВД РА показывали по телевидению. Их действия сохранились на камерах видеонаблюдения и в социальных сетях). Сейчас. Произошла попытка перекрыть государственную новоафонскую дачу. Для этого были сломаны заборы. Нынешняя власть (в прошлом оппозиция) придала этому факту безобразную окраску, возбудила уголовные дела. А не она ли показала пример, когда оппозиционно настроенные граждане пошли на МВД? Тогда было можно? А сейчас нельзя? Большое количество граждан Нового Афона, пришедших к даче, показали, что они хотят хорошее для своего города. А значит, и для республики. Но воспользовались в своем протесте непопулярными методами прошлых лет», – пишет Юрий Кураскуа.

Он считает, что необходимо научиться своевременно давать оценки «своим действиям и прекратить всякие силовые захваты и смещения». Они, по его словам, уйдут в прошлое, когда любая власть научится работать «прозрачно, без утайки, сокрытия каких-либо сомнительных проектов». «Наша страна маленькая, и общество прекрасно видит, что происходит. Естественно, народ не может допустить, если в нашей республике начинаются процессы, способные нанести ей ущерб», – заключил редактор газеты «Независимая Республика».

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Агентство «Апсныпресс» сообщает, что дирекция Рицинского реликтового национального парка установила с 1 по 31 декабря 2023 года запрет на ловлю лососевых рыб в реках заповедника. Главный лесничий Рицинского парка Тенгиз Джергения рассказал в интервью «Апсныпресс», с чем связан этот запрет, а также о том, почему с каждым годом становится все меньше лососевых рыб в водоемах Абхазии.

Рыбнадзор и инспектора лесного хозяйства следят за тем, когда лососевые рыбы начинают нереститься. Если мы ловим нарушителя, естественно, изымаем его снасти, сети и прочее

«Сам запрет вводится нами в целях обеспечения охраны лососевых рыб в период нереста. Лососевые рыбы, в частности форель, нерестятся в холодной воде, ниже восьми градусов, на мелководных участках с быстрым течением. Весь ноябрь был теплым, поэтому мы ввели запрет с декабря. Местное население, которое занимается любительской ловлей рыбы, с пониманием относится к нашим запретам. Рыбнадзор и инспектора лесного хозяйства следят за тем, когда лососевые рыбы начинают нереститься. Если мы ловим нарушителя, естественно, изымаем его снасти, сети и прочее. Сотрудники национального парка не могут штрафовать, и это при том, что во время нереста нельзя ловить рыбу даже на простую удочку. Мы составляем первичный акт и предаем его экологам в Гудаутском районе. А они уже могут выписать штраф. Наше дело – пресекать факты незаконной ловли», – сообщил Тенгиз Джергения.

Главный лесничий отметил, что, по наблюдениям специалистов, лососевых рыб стало меньше, чем в предыдущие годы. «У нас на территории парка, бывало, 26 ямок, в которых лососи откладывали икринки, потом 18. В прошлому году еле-еле до девяти набралось, и мы этим гордились, радовались. Я говорю именно о черноморском лососе. Форель у нас есть. У нас рыбы становится меньше и меньше. Если мы хотим, чтобы рыбы было больше, надо дать ей возможность нереститься», – приводит слова Тенгиза Джергения агентство «Апсныпресс».

Издание уточняет, что законом об особо охраняемых природных территориях и Положением о РРНП запрещается любая деятельность, в том числе ловля рыбы и охота, которые могут нанести ущерб растительному и животному миру.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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