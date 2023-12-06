Вот уже более двух недель силовые структуры Абхазии рапортуют об активной борьбе против деятельности ферм по добыче криптовалют, запрет на которую из-за дефицита энергоресурсов в республике был введен ровно три года назад на полгода и затем неоднократно продлевался. Но вот недавно возник скандал в связи обнаруженной майнинг-фермой в Ткурчальском районе.

Начало упомянутой активизации совпало с проведением 22 ноября премьер-министром Александром Анквабом заседания республиканского штаба по борьбе с незаконным майнингом криптовалют. Как сообщали СМИ, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, говоря о критическом положении в электроснабжении республики, в то же время отметила снижение потребления электроэнергии за 11 месяцев 2023 г. на 330 млн кВт/ч, из которых 205 млн кВт/ч обусловлены рядом предпринимаемых мер. Она также остановилась на количестве в Абхазии единиц майнинг-оборудования. По информации Государственного таможенного комитета, с 2016 года по сентябрь 2020 года в республику было ввезено 66 857 единиц майнинг-оборудования. При этом с 2020 года из Абхазии вывезено 27 152 единицы. Правоохранительными органами с 2020 года изъято и помещено на временный склад хранения 6 415 аппаратов, в том числе с февраля 2023 года МВД выявило 3 431 аппарат. Однако это не дает оснований считать, что поставленные цели достигнуты. Глава МВД Роберт Киут подверг критике недостаточно эффективную работу районных подразделений «Черноморэнерго» и предупредил об ужесточении мер в отношении не только лиц, занимающихся незаконным майнингом, но и должностных лиц, виновных в создавшейся ситуации.

Накануне, 21 ноября, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в лесном массиве 4-го километра Бзыбского ущелья сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД при участии специалистов Госстандарта выявили действующую майнинг-ферму. На объекте функционировало 170 аппаратов по добыче криптовалют общей мощностью 400 кВт. Оборудование изъято, в отношении владельцев криптофермы Чолария Руслана Хутовича, жителя Сухумского района, и Гобечия Георгия Тотошаевича, проживающего в Сухуме, составлены административные протоколы. Изъятое оборудование помещено на склад временного хранения Госстандарта РА.

Работа майнинг-ферм с меньшим количеством аппаратов была остановлена также в селе Лыхны Гудаутского района на приусадебном участке частного домовладения, в Сухуме – в доме по ул. Генерала Дбара, павильоне №49 торгового ряда «Гранд Базар» по ул. Ардзинба. В столице также пресекли деятельность мастерской по ремонту майнинг-оборудования. Наблюдатели обратили внимание, что на сей раз назывались фамилии, имена и отчества привлеченных к административной ответственности владельцев объектов. Впрочем, ранее, как правило, их отсутствие объяснялось многими тем, что эти владельцы формальные, а реальные стоят за ними, но нигде никак не фигурируют.

В дальнейшем в аналогичных сообщениях пресс-службы МВД также назывались владельцы майнинг-ферм, работа которых была остановлена. В частности, в селе Пакуаш Очамчырского района – Читанаа Химца Капитонович, в селе Баслата Сухумского района – Каталандзия Альберт Тариелович, в Сухуме в квартире многоэтажного дома по ул. Эшба – Квициния Отари Омарович и так далее.

А 29 декабря на расширенном заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике был обсужден проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере борьбы с незаконной добычей криптовалют». Он предусматривает в качестве санкции за первичное присоединение к электрическим сетям, находящимся в ведении Единого оператора передающих и распределительных сетей, а равно потребление электроэнергии с нарушением установленного законодательством Республики Абхазия порядка для осуществления деятельности по добыче криптовалют, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, конфискацию оборудования по добыче криптовалют на основании решения суда.

Но вот на прошлой неделе по сарафанному радио и в социальных сетях стала активно обсуждаться информация о том, что в результате проверки в Ткуарчальском районе выявлена большая криптоферма, но официального сообщения об этом так почему-то и не появилось. Затем, получается – под нажимом общественности, официальная информация появилась. Но пользователи соцсетей стали выражать недовольство тем, что на сей раз не названы владельцы. И вот позавчера пресс-служба МВД опубликовала такое сообщение:

«По указанию министра внутренних дел Роберта Киут оперативно-профилактические мероприятия активизированы в восточной части республики. В Очамчырском районе 4 декабря сотрудниками РОВД совместно со службой Госбезопасности и Госстандарта Абхазии изъято 29 майнинг-аппаратов. Владельцы оборудования привлечены к административной ответственности. В частности, у Кацба Мераба Мироновича изъято 24 аппарата, два аппарата изъято у Кархалава Батала Руслановича и три аппарата у Кверквелия Мераба Зурабовича.

Ранее в с. Акармара Ткуарчальского района сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии при участии Госстандарта республики изъято 108 майнинг-аппаратов. Ферма по добыче криптовалюты принадлежала гражданам Багателия Эрику Аликовичу и Козаеву Теймуразу Зауровичу, в отношении которых составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 96 прим.1 КоАП РА. Изъятое оборудование помещено на склад временного хранения Госстандарта Республики Абхазия».

Странно тут, конечно, уже то, что сообщение о майнинг-ферме в селе Акармара, которое в довоенное время считалось шахтерским поселком в северной части Ткуарчала, появилось как бы вдогонку, спустя несколько дней после события. В интернет-сообществе в связи с этой задержкой утверждают, что ждали возвращения из поездки в РФ президента страны. Вот какой видеоролик, на котором некий мужчина идет вдоль множества гудящих майнинг-аппаратов, гуляет сейчас в абхазском сегменте соцсетей:

«Двадцать восьмое ноября 2023 года. Село Акармара Ткурчальского района. Обнаружена майнинг-ферма по добыче криптовалют. Опять мы, да…».

Ну, и последовали интернет-комментарии:

«А хозяева фермы точно не они, скорее отдуваются за кого-то».

«Если не они, тогда пусть расскажут народу, чьи машинки?»

«Отвратительно просто...»

«От многих слышал, что на самом деле там не сто аппаратов, а гораздо больше, и глава администрации Ткуарчальского района собрался уходить в отставку».

Мы обратились к общественно-политическому деятелю Нугзару Агрба, который много лет жил в Ткуарчале и имеет в этом городе много знакомых. Вот что он сказал:

«Ну, какие-то были разговоры – поругались кто-то с кем-то. Вот это я знаю. И ткуарчальцы что-то молчат. Никто ничего не говорит, и достоверной информации нет. Но на самом деле по этому факту уже наказаны электрики – начальник районной электростанции и электрик, который устанавливал там все, наверное. Все это приобретает очень шумный такой характер, резонансный. Думаю, что-то скрыть тяжело будет, хотя и попытаются. Но в Ткуарчале, в шахтах, чтобы люди ничего не видели, не слышали, такого не может быть».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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