В Цхинвале все еще существует улица, названная в честь советского вождя Иосифа Сталина. «Эхо Кавказа» спросило у жителей города, как они относятся к этой исторической фигуре и стоит ли переименовать улицу Сталина.

Милана: Лично я отношусь к Сталину не особо, не фанатка, скажем, вообще никак. Чисто по патриотическим понятиям я от него отреклась. Он мне вообще неинтересен, если честно. Когда мы проходили эти темы в школе, тоже из-за оценок изучала. Я была бы рада, если бы мы переименовали улицу Сталина. У нас много героев, много известных личностей, и я была бы рада, если бы эта центральная улица носила имя нашего соотечественника. Как личность Сталин мне не нравится.

Лариса: Как можно относиться к Иосифу Виссарионовичу Сталину? С уважением, с придыханием, завидовать ему можно. Я уважаю гения в любом его проявлении. Да, у меня репрессированный дедушка, у меня раскулаченные прадедушки. Была зажиточная семья, ее не стало, раскидали по всему Советскому Союзу. Никто не плакал у нас в семье по этому поводу. Как-то все это забылось. Потом была разруха, война. Кто бы смог это все поднять? Тирания должна быть, я и сейчас за тиранию, чтобы немножечко прижали хвосты некоторым товарищам. Улицу Сталина не надо переименовывать. Это глупо, это никому не нужно. Сталин достоин того, чтобы эта улица оставалась названной его именем. Это мое мнение.

Мурат: К личности Сталина я отношусь неоднозначно. От репрессий при Сталине пострадала Осетия – как Южная, так и Северная. Так что я не отношусь положительно к этой личности. Есть у меня родственники, которые пострадали во время Сталина, и абсолютно напрасно. Эпоха Сталина сыграла отрицательную роль в истории как Южной, так и Северной Осетии. Что касается улицы Сталина, оптимальным вариантом было бы проведение референдума или голосования по этому вопросу. Я бы проголосовал за переименование этой улицы.

Зарема: Очень положительно. Мои родители тоже относились с большим уважением к нему. Я помню, мама рассказывала, что, когда он умер, папа плакал. Он поднимал страну, он боролся с врагами. Он, как говорится, принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой. Ну, были моменты… Но, мне кажется, там он особо не виноват… Там расстрелы всякие. Мне кажется, его вводили в заблуждение. Хотя для осетин он ничего такого не сделал. Для Осетии его роль больше отрицательная, чем положительная.

Ада: Моментами, может, он и слишком жесткий был, судя по истории, но, наверное, было бы неплохо, чтобы и в наше время была приблизительно такая личность. Порядок навести. У нас хаос и беспредел. Моментами нужны жесткие меры, но в меру. Слишком распускать тоже не надо.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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