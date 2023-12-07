Экс-председатель ЕНД Ника Мелия заявил о своем уходе из партии

Экс-председатель оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия покидает партию. Об этом он сообщил на специальном брифинге, передает SOVA. Он утверждает, что в «Нацдвижении» действует неформальное правление, при этом признал, что его борьба с ним завершилась безрезультатно.

«Я сделал все, чтобы в «Национальном движении» победили важные для меня принципы, но наткнулся на стену», - сказал Мелия.

Политик планирует продолжить оппозиционную деятельность и борьбу за смену власти:

«Я верю, что Бидзину Иванишвили можно победить, но я не верю, что деньги можно победить деньгами, я не верю, что кто-то победит политическую коррупцию политической коррупцией, бесчестие бесчестием», - сказал Мелия, добавив, что победы можно добиться честностью и смелостью…

«Нас будет много, объединенных ценностями правильных людей, и мы пойдем вперед в будущее и победим олигархическое правление Иванишвили. Значит это, что я ухожу? Да, я иду вперед в будущее и оставляю прошлое в прошлом. Олигархия в этой стране хочет написать историю Грузии, но историю Грузии будет писать грузинский народ», - заявил Ника Мелия.