Запад приветствует совместное заявление Армении и Азербайджана 

Западные политики приветствуют совместное заявление Армении и Азербайджана, которое, в частности, предусматривает обмен военнослужащими.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал договоренность «большим прорывом в отношениях между двумя странами».

«Рады приветствовать крупный прорыв в отношениях между Арменией и Азербайджаном в связи с опубликованием совместного заявления. В частности, приветствуем освобождение задержанных и беспрецедентное открытие политического диалога. Сегодняшний прогресс является ключевым шагом. Сейчас я призываю лидеров Армении и Азербайджана как можно скорее заключить мирное соглашение», – написал Мишель в соцсети X.

Жозеп Боррель считает совместное заявление Армении и Азербайджана важным политическим шагом.

«ЕС приветствует совместное заявление Армении и Азербайджана о взаимном освобождении задержанных лиц и других мерах доверия, считая это важным политическим шагом. Мы согласны с тем, что существует историческая возможность достичь мира в регионе, и мы полны решимости - поддержать эти усилия», – написал Боррель.

Заявление Баку и Еревана прокомментировал официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Соединенные Штаты приветствуют заявление Армении и Азербайджана об освобождении двух азербайджанских и 32 армянских задержанных. Это обязательство является важным шагом по укреплению доверия, поскольку стороны работают над завершением мирного соглашения и нормализацией отношений. Мы приветствуем президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна за их совместные усилия по созданию основ для более мирного и процветающего будущего народов Южного Кавказа», – говорится в заявлении.

Миллер добавил, что Соединенные Штаты продолжат решительно поддерживать усилия по достижению прочного и достойного мира.