В Тбилиси прошел марш «Наш голос – Евросоюзу»

Сторонники европейского пути Грузии – представители неправительственного сектора, политики и рядовые граждане собрались на Площади Республики и прошествовали на Площадь Европы с флагами Евросоюза, скандируя «Мы победим», «грузин, а значит европеец».

«Все посылы из Грузии очень важны, поэтому мы решили организовать этот марш, чтобы еще раз послать четкий сигнал Европейскому Союзу о том, что мы – общество, хотим и нуждаемся в этом шансе. Правительство могло бы многое сделать, но не сделало. Грузинский народ и активные люди, мы все сделали это ради нашей страны», - сказала одна из организаторов марша «Наш голос - Евросоюзу» - глава Transparency International Georgia Эка Гигаури.

В акции приняла участие и исполнительный директор ISFED Нино Долидзе: «До принятия важного решения осталось всего несколько дней. Поэтому во время этого ожидания очень важно еще раз услышать голос грузинского народа, то, насколько важен этот статус для народа и для Грузии. Поэтому мы хотим еще раз донести до наших партнеров этот голос, чтобы они поддержали нас».

В марше приняли участие и оппозиционные политики, среди них и член партии «Лело» Пикрия Чихрадзе: «Воля общества выражалась таким образом много раз. Думаю, нет никаких сомнений в настроениях самого европейского общества. Для них подозрительна только позиция нашего правительства, которое, к сожалению, все это время делало лишь противоположные шаги… Этим маршем и многими другими действиями, несмотря на часто неясную позицию правительства, грузинский народ доказал, что он твердо поддерживает европейский выбор».