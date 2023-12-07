«Грузинская мечта» с пренебрежением отнеслась к планам гражданского сектора продемонстрировать единство в преддверии окончательного ответа Брюсселя по предоставлению стране статуса кандидата в ЕС. НПО собираются 9 декабря организовать марш под названием «Твой голос – Евросоюзу», а в конце масштабного шествия развернуть большой флаг ЕС со звездами, каждая из которых сшита в разных регионах Грузии. К маршу собирается присоединиться и президент Саломе Зурабишвили, что для правящей «Грузинской мечты» стало очередным поводом для выпадов против нее.

Не стоит быть уверенными, что Грузии уже гарантирован статус кандидата в ЕС от Европейского совета, считают представители большинства профильных НПО. Именно поэтому они решили донести голос грузинской общественности до Брюсселя перед тем, как 14-15 декабря лидеры ЕС соберутся для окончательного решения по этому вопросу.

С этой целью 9 декабря запланирован марш «Твой голос – Евросоюзу». Организаторы приглашают всех, кто выступает за европейское будущее страны, принять участие в шествии с площади Первой республики до площади Европы. Там по его завершении развернут огромный флаг ЕС длиной 33 и шириной 22 метра. Символичен, по замыслу организаторов, не только большой размер флага, но и то, что каждая звезда на нем была изготовлена в разных регионах страны в знак рекордно высокого показателя (87%) сторонников евроинтеграции среди грузинского населения. На то, что основания для спокойствия нет, сегодня обращали внимание представители НПО – организаторов. В эти дни они, каждое в отдельности, посещают посольства стран ЕС в Тбилиси и передают послам этих стран индивидуальное обращение к руководству страны с призывом предоставить Грузии статус кандидата.

Сегодня представители гражданского сектора посетили посольство Австрии. После аудиенции с послом глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури отметила, насколько важна в этом процессе роль общественности, тем более что подготовка к заседанию Евросовета идет в напряженной ситуации: Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном выступает против дальнейшей евроинтеграции Украины. По словам Эки Гигаури, предварительные «да» для Грузии от стран ЕС и той же Венгрии не значат, что препятствия для Украины не отразятся на европерспективах Грузии:

«Мы должны понимать, что пока ничего не решено. Главное решение принимается на заседании Европейского совета. У стран-членов разные позиции по вопросу расширения ЕС. Здесь речь идет не о конкретной стране, а о целом пакете по расширению организации».

Инициативу гражданского сектора подхватили многие, в том числе и президент Саломе Зурабишвили. С 8 ноября, со дня, когда Еврокомиссия решила рекомендовать Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с девятью заданиями для властей, она начала кампанию «Твой голос – Европе!» и сбор подписей под обращением к лидерам стран ЕС. В нем содержится призыв утвердить рекомендацию Еврокомиссии и присвоить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. Саломе Зурабишвили, отметив, как важно множество таких инициатив и их объединение, накануне, 6 декабря, заявила:

«9 декабря НПО планируют марш, к которому мы (администрация президента) присоединяемся, как и другие присоединяются к нам, чтобы была единая, совместная заявка на европейство Грузии, в ожидании через несколько дней решающего послания нам от Европы».

В «Грузинской мечте» присоединение к маршу сочли лишенным необходимости. Там все продолжают утверждать, что и гражданский сектор, и президент Зурабишвили – часть планов оппозиции, именуемой ими радикальной. Все они служили якобы цели саботировать процесс евроинтеграции страны и ради этого даже были готовы устроить смуту и революцию под руководством некой «глобальной партии войны». Следуя это партийной легенде, депутат «Грузинской мечты» Алуда Гудушаури назвал кокетством утопающих инициативы гражданского сектора и президента Зурабишвили:

«Оказывается, собрались устраивать какой-то марш. Подписи собирает так называемый президент. С какой целью все это? Это с их стороны какая-то неестественная радость. На самом деле, они оплакивают политический крах, они не смогли сделать так, чтобы страна потеряла возможность получить статус кандидата. В этом случае они планировали создать какое-то напряжение и еще раз напомнить обществу о себе как о политических паразитах».

Депутат парламентского большинства от «Силы народа» Гурам Мачарашвили нашел повод иронизировать по этому поводу. С намеком на то, что президент Зурабишвили – приверженец утренних пробежек и выгуливания собаки, он сказал:

«Зурабишвили хорошо бегает, может присоединиться к этому маршу. Она физически хорошо бегает, а так – ее присоединение ни к чему, и нигде не будет иметь смысла. Хотят – на месте пусть маршируют, хотят – с начала и до конца Тбилиси, это не имеет значения, на это будет только забавно смотреть. А дело для евроинтеграции делаем мы».

Лидер фракции «Грузинской мечты» в парламенте Мамука Мдинарадзе пошел еще дальше и вообще назвал Зурабишвили «символом предательства». В правящей силе в очередной раз ополчились против нее с подачи партийного лидера Ираклия Кобахидзе, находившегося с визитом в Венгрии. Ранее Кобахидзе не раз заявлял, что правящая сила, несмотря на провалившийся импичмент в парламенте, больше не считает президента легитимным, она-де перестала быть актуальной. Тем не менее из Будапешта накануне он решил поделиться «имеющейся у него информацией» о грядущей отставке президента и ее дальнейших с оппозицией планах. При этом Кобахидзе задел и бывшего соратника, теперь оппонента со своей партией «За Грузию», экс-премьер-министра Георгия Гахария:

«Существует большая вероятность того, что президент уйдет в отставку, фактически будет отстранена, как в свое время отстранили Гахария. Скорее всего, это может произойти в августе, сентябре. На самом деле, Саломе Зурабишвили может понадобиться им (оппозиции) по двум причинам. Одна причина – это поддержка президентом оппозиции в ее кампании после выборов в связи с фальсификациями. Мы все заранее знаем, на чем будет строить свою кампанию оппозиция после выборов, и в этом радикальной оппозиции может понадобиться поддержка Саломе Зурабишвили. Хотя можно рассматривать и альтернативный сценарий: Саломе Зурабишвили уйдет с поста президента в августе-сентябре, чтобы участвовать в парламентских выборах».

Там же лидер «Грузинской мечты» определил, что прагматичнее для оппозиции будет «оставить ее на посту президента, поскольку у Саломе Зурабишвили не так уж много электоральных ресурсов».

Сама президент на версию «Грузинской мечты» о ее политических планах не отреагировала. После провалившегося 18 октября импичмента и решения Конституционного суда о том, что она нарушала Основной закон, когда без разрешения правительства посещала европейские столицы для лоббирования процесса евроинтеграции страны, Саломе Зурабишвили заявила, что будет продолжать продвигать европейские перспективы страны. Она даже попыталась протянуть «руку деполяризации» премьер-министру Ираклию Гарибашвили после того, как Еврокомиссия Тбилиси сказала «да» в получении статуса кандидата, но тщетно. С тех пор Зурабишвили смело называет основателя правящей силы Бидзину Иванишвили «единственным олигархом в грузинской политике», продолжает встречи с общественностью, с оппозицией, чем раздражает представителей правящей силы.

Именно страхом перед объединением оппозиции и принципиально проевропейским президентом объяснили оппоненты власти новую волну нападок на них «Грузинской мечты». Депутат «Лело» Анна Нацвлишвили отказ властей от участия в марше объясняет нежеланием правительства следовать еврорекомендациям по фундаментальным реформам. Там же депутат Нацвлишвили напомнила, что гражданская активность, в том числе в марте, когда десятки тысяч людей вышли на улицы против принятия аналогичного российскому закона «Об иноагентах», стала решающим фактором в положительной рекомендации Брюсселя по статусу кандидата.

Видеокадры с мартовской акции женщины, не выпускающей из рук флаг ЕС под струей водомета, стали символом приверженности грузинского народа евроинтеграции и произвели неизгладимое впечатление на европейских партнеров. Заслугой грузинского народа многие сочли тот факт, что глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября, оглашая решение, отметила, как в Брюсселе ценят европейские устремления граждан Грузии. Именно поэтому депутат Анна Нацвлишвили придает большое значение и субботнему маршу «Твой голос – Евросоюзу», организованному гражданским сектором:

«Мы один раз уже увидели, что вопрос – выполнены или нет рекомендации, это не то, что принесло грузинскому народу эту победу. «Грузинская мечта» эти рекомендации не выполняла и не выполнит – это предельно ясно. Поэтому еще важнее, чтобы общество показало и продолжало демонстрировать приверженность к евроинтеграции, что очень отчетливо проявилось во время мартовских событий».

Такая демонстрация устремлений грузинского общества вдохновит лидеров ЕС, убежден бывший замминистра иностранных дел, старший исследователь Центра исследований экономической политики EPRC Гиги Гигиадзе:

«Необходимо еще раз показать нашим европейским партнерам, друзьям, что это единство (в вопросе евроинтеграции) сохраняется в грузинском обществе. На Европейском совете будет очень активная дискуссия, большое стремление найти компромиссное решение, потому что, думаю, там хорошо понимают, что сейчас наступил очень важный момент для того, чтобы страны ЕС еще раз продемонстрировали свою твердую поддержку Украине, Грузии и Молдове».

Участники проевропейского марша начнут собираться у площади Первой республики к двум часам дня и направятся через старый Тбилиси к площади Европы. На этом пути и расположен президентский дворец Орбелиани. Предположительно, оттуда же присоединится к проевропейскому шествию и президент Саломе Зурабишвили.

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