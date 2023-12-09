На площади Европы в Тбилиси развернут самый большой флаг ЕС

В столице Грузии Тбилиси символически развернут гигантский, 33-метровый флаг ЕС. По заявлению граждан, участвующих в «Европейском марше», таким образом они доносят голос до Европы о том, что Грузия является частью Европы и должна получить статус кандидата, передает «ИнтерпрессНьюс».

При развертывании флага прозвучали гимны Грузии и ЕС. Граждане скандировали «Твой голос - Европе».

На площади Европы к маршу присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она отметила, что «Европа - это пространство, где люди имеют огромное значение, и она надеется, что 15 декабря будет повод для празднования».

«Идет так много людей, так много голосов послано Европе. Европа – это пространство, где люди, их свободное мнение имеют огромное значение. Я надеюсь, что это свободное мнение будет учтено, и мы еще раз сможем праздновать 15 декабря. Затем подготовка к следующему году, который будет не менее важным. Европейская комиссия уже высказала свое мнение. Теперь ждем решения Европейского совета. Я ожидаю, что, с одной стороны, они учтут полученные рекомендации, а с другой – мнение людей, высказанное здесь на этом уровне.

Это мирный марш, мирное выражение мнения и воли людей, выраженные различными инициативами на протяжении всего этого периода. Это последняя инициатива, к которой мы все присоединяемся и выражаем главный посыл к ЕС о том, что мы хотим Европу», - отметила президент.