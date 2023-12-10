Зураб Жвания посмертно награжден парламентским «Орденом свободы» - награду на мероприятии по случаю 60-летнего юбилея четвертого премьер-министра Грузии (2003-2005 гг.) и второго спикера парламента Грузии получила его супруга Нино Жвания, сообщает SOVA.

Во время своего выступления на церемонии награждения спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что от имени парламента страны Зураб Жвания был награжден «Орденом свободы» в ознаменование его выдающегося вклада в парламент Грузии и парламентаризм.

«Сегодня исполняется 60 лет со дня рождения Зураба Жвания. Он внес особый вклад в развитие демократии в Грузии, создание государственных институтов и особенно в развитие парламента и парламентаризма. В возрасте 31 года он стал председателем парламента, в возрасте 41 года, к сожалению, он покинул мир, но в период, когда он был в политике и, особенно, когда он возглавлял парламент, он внес огромный вклад в формирование парламента как процедурно, также в формирование процедур законодательной деятельности, усиление надзорных функций. В ознаменование этого вклада от имени парламента Грузии мы наградили его парламентским Орденом свободы, чтобы отметить его выдающийся вклад в парламент Грузии и парламентаризм», – заявил Шалва Папуашвили.