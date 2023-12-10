Зураб Жвания посмертно награжден парламентским «Орденом свободы» - награду на мероприятии по случаю 60-летнего юбилея четвертого премьер-министра Грузии (2003-2005 гг.) и второго спикера парламента Грузии получила его супруга Нино Жвания, сообщает SOVA.
Во время своего выступления на церемонии награждения спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что от имени парламента страны Зураб Жвания был награжден «Орденом свободы» в ознаменование его выдающегося вклада в парламент Грузии и парламентаризм.
«Сегодня исполняется 60 лет со дня рождения Зураба Жвания. Он внес особый вклад в развитие демократии в Грузии, создание государственных институтов и особенно в развитие парламента и парламентаризма. В возрасте 31 года он стал председателем парламента, в возрасте 41 года, к сожалению, он покинул мир, но в период, когда он был в политике и, особенно, когда он возглавлял парламент, он внес огромный вклад в формирование парламента как процедурно, также в формирование процедур законодательной деятельности, усиление надзорных функций. В ознаменование этого вклада от имени парламента Грузии мы наградили его парламентским Орденом свободы, чтобы отметить его выдающийся вклад в парламент Грузии и парламентаризм», – заявил Шалва Папуашвили.
- В апреле 2019 года в Страсбурге напротив Дворца Совета Европы открылась звезда имени Зураба Жвания – бывшего премьер-министра Грузии. На звезде Зураба Жвания по-французски написана одна его самых известных фраз, которую он произнес 27 января 1999 года в своей речи перед представителями Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ): «Я – грузин, а значит, я – европеец». Свое заявление Жвания сделал после того, как ПАСЕ единогласно поддержала принятие Грузии в ряды организации.
- Зураб Жвания – успешный грузинский политик, занимавший в период правления Эдуарда Шеварднадзе пост спикера парламента, а затем - после «Революции роз» - ставший премьер-министром страны. 3 февраля 2005 года в возрасте 42-х лет он скончался. Официальной причиной смерти было названо отравление угарным газом.
- Члены семьи и многие сослуживцы Зураба Жвания утверждают, что на самом деле он был убит. Об этом, по их мнению, свидетельствует большое количество нестыковок и странностей в деле.
- В Тбилиси в честь Зураба Жвания названы площадь и улица, а в Кутаиси – Высшая школа государственного администрирования, инициатором открытия которой он был.
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