Алиев: Армяне и азербайджанцы живут бок о бок в Грузии - смогут и в Азербайджане и Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Euronews, что армяне и азербайджанцы бок о бок живут в России, в Украине и даже в селах Грузии, так почему армяне, покинувшие Карабах, не могут с таким же успехом жить в Азербайджане или Армении?

Алиев подчеркнул, что Азербайджан является многонациональной страной, и ни одна этническая группа в нем никогда не испытывала страха или проблем религиозной или этнической направленности, пишет SOVA.

«Азербайджан - многонациональная страна, и ни одна этническая группа в Азербайджане никогда не испытывала каких-либо опасений или проблем по религиозному или этническому признаку. Любой человек, знающий Азербайджан, может это подтвердить.

И, кстати, армянское население проживает и сегодня без всяких проблем в разных частях Азербайджана. Армяне и азербайджанцы живут бок о бок в России, Украине и даже в одних и тех же селах в Грузии. Почему они не могут жить с таким же успехом в Азербайджане или Армении? Думаю, что смогут.

<> В Азербайджане много этнических групп. Численность некоторых из этих этнических групп намного больше, чем армянское население Карабаха, и все они живут в мире и согласии. Они пользуются всеми правами и безопасностью. И в нашем предложении к карабахским армянам, которое, кстати, было опубликовано, мы также затронули вопрос их прав. Их право на собственный язык, образование, вероисповедание, муниципальные права. Они могут избирать своих представителей на муниципальных выборах и продолжать там жить», - заявил Алиев.

По словам азербайджанского президента, решение уйти было их «собственным решением», это было «преднамеренное действие», инициированное бывшими властями непризнанного Нагорного Карабаха.

«Уходить им было незачем, но когда они решили уйти, мы не могли их остановить. И мы обеспечили им максимально комфортные условия для ухода - в отличие от азербайджанцев, которых тридцать лет назад либо убили, либо депортировали, пытали, арестовывали, а некоторым из них пришлось перебираться через высокие горы, и там они просто замёрзли насмерть», - заявил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана также отметил, что не видит серьезных препятствий для подписания мирного соглашения с Арменией.

«Если мирное соглашение не будет подписано, это будет очень плохо для всего региона. Мы хотим, чтобы регион Южного Кавказа был защищен от любых рисков. И, конечно, мы хотим, чтобы Армения и сегодня, и в будущем никогда не ставила под сомнение нашу территориальную целостность и полностью отказалась от любых территориальных претензий к Азербайджану. В течение почти трехлетнего переговорного процесса Армения постоянно хотела включить в мирное соглашение положение, касающееся армянского меньшинства в Карабахе. Наша позиция заключалась в том, что это наше внутреннее дело. И раз они хотят, чтобы был включен вопрос армянского меньшинства в Азербайджане, то давайте включим и вопрос изгнанного тридцать лет назад из Армении азербайджанского меньшинства в этой стране. А азербайджанцев в Армении было гораздо больше, чем армян в Азербайджане - почти 300 тыс. человек», - заявил Ильхам Алиев.