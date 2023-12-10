СГБ: оккупационный режим подтверждает факт смерти гражданина Грузии в Гали

СГБ Грузии (Служба госбезопасности) заявляет, что «представители оккупационного режима подтвердили факт смерти гражданина Грузии в оккупированном Гали. Однако в оккупированной Абхазии не подтвердили попытку незаконного задержания убитого сотрудниками гальской милиции Темура Карбая».

В СГБ сообщили, что активирована «горячая линия» при участии мониторинговой миссии ЕС в Грузии.

«В связи с тем, что процессы развились в глубине оккупированной территории, а именно - в оккупированном городе Гали, ведется процесс поиска дополнительной информации», - сообщили в Службе госбезопасности Грузии, передает SOVA.

Накануне, 9 декабря в самопровозглашенной республике Абхазия был до смерти избит сотрудниками местной милиции житель города Гали Темур Карбая. Мужчина 40 лет скончался по пути в местную больницу. Информацию об этом распространили НПО «Движение за Абхазию» и лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.

Осудили убийство гражданина Грузии в оккупированной Абхазии президент Грузии и спикер парламента Грузии.

Родственница убитого в Гали гражданина Грузии Темура Карбая сообщила грузинской службе Радио Свобода, что милиционеры нанесли Карбая множественные травмы - ушибы и переломы.

По словам невестки Темура Карбая, сотрудник милиции несколько дней назад задержал его, подверг физическому насилию 9 декабря. Врачи не смогли его спасти.

«Травмы есть везде. Он уничтожен - ребра, бока, кости переломаны… Факт произошел вчера. После этого он впал в кому и скончался прошлой ночью в больнице… Больше мы пока ничего не знаем. Я не знаю, состоялась ли экспертиза, начато ли расследование - не знаем. Он шел по улице и был задержан. Мы знаем только это. Его избивали три человека, как говорят», - сообщила супруга брата Темура Карбая.