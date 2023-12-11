СМИ: сотрудники абхазской милиции задержаны по делу о гибели Темура Карбая

По информации грузинской телекомпании «Формула», по делу о гибели 43-летнего гражданина Грузии Темура Карбая в самопровозглашенной республике Абхазия задержаны до 10 сотрудников отдела внутренних дел, среди них – сотрудники криминальной милиции.

«Формула» называет фамилии четверых задержанных и утверждает, что они находятся в сухумском СИЗО.

Абхазские правоохранительные органы о гибели Карбая ничего не сообщают.

«Нужная газета» пишет о «милицейском беспределе», уточняя, что конфликт между сотрудниками милиции Гальского района и местным жителем произошел в селе Царча Ткварчельского района (согласно административному делению Грузии село Царче расположено в Гальском муниципалитете – ред.).

Карбая «был доставлен в больницу, в состоянии комы, а затем скончался», – пишет издание.

«По неуточненным данным, поводом для конфликта и задержания стала проверка документов», – отмечает «Нужная газета».

О гибели жителя Гальского района, гражданина Грузии Темура Карбая сообщили лидер «Движения за Абхазию» Нукри Нодия и глава «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.

По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, «это трагическое событие является еще одним напоминанием о явном нарушении прав человека на оккупированных Россией территориях».

Служба госбезопасности Грузии заявляет, что «представители оккупационного режима подтвердили факт смерти гражданина Грузии в оккупированном Гали, однако не подтвердили попытку его незаконного задержания».

Родственница погибшего заявила грузинской службе Радио Свобода, что милиционеры нанесли Карбая множественные травмы - ушибы и переломы.