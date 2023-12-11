Аслан Бжания провел встречу с депутатами абхазского парламента

Сегодня, 11 декабря, на встрече президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с депутата парламента обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики. Во встрече также принимали участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Абесалом Кварчия, первый вице-премьер Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр юстиции Анри Барциц.

Глава республики отметил, что мир вокруг Абхазии «буквально за последние пару лет стал гораздо менее уютным и спокойным, чем был ранее». «Чтобы спокойно засыпать и просыпаться, чтобы не беспокоиться о судьбе наших детей, нужна армия, нужна военная сила. Армия современная, оснащенная ракетами и дронами, с системой ПВО и РЭБ, с противолодочными ракетами и катерами; армия, в которой солдаты одеты, экипированы и обучены в соответствии с современными требованиями; армия, в которой достаточно современной техники, танков, самолетов и вертолетов для решения возникающих задач по обороне территории Абхазии от вражеского вторжения», - подчеркнул Аслан Бжания.

Президент отметил, что республика имела возможность перевооружить армию, оснастить и обучить ее вместе со стратегическим союзником - Российской Федерацией, было соответствующее предложение, были обозначены приемлемые условия, были просчитаны все плюсы, но этого не произошло. «Сегодня все это приходится делать нам самим: мы на свои деньги ремонтируем самолеты, строим линии укреплений, казармы, оснащаем личный состав Вооруженных Сил, покупаем и производим дроны и прочую технику. К сожалению, предпринимаемых нами мер недостаточно», - сказал Аслан Бжания.

По словам президента, Абхазия является одной из болевых точек нынешнего глобального противостояния. Запад, в лице США и европейских стран, не хочет видеть Абхазию частью мира. «Они хотят, чтобы наша столица была не в Сухуме, а в Тбилиси, и планомерно работают над тем, чтобы это произошло. Это им нужно для того, чтобы показать миру ничтожность признания Российской Федерацией нашего суверенитета, а также, чтобы показать Грузии и другим странам региона, что ключ к решению проблем лежит в их кармане. Они делают все возможное и невозможное, чтобы в Абхазии не было никакого развития», - подчеркнул он.

Абхазия, по мнению Аслана Бжания, определившись со своим курсом и союзниками, «должна стремиться стать частью иной архитектуры мира, новой системы безопасности, построенной на взаимном уважении, признании суверенитета и союзнической интеграции».

«Вот почему мы с Россией! По этой причине мы нацелены на выстраивание с ней таких отношений. Абхазия вместе с Россией оказалась частью глобального кризиса. Вся Европа погружается в этот конфликт. Запасы человеческих сил, запасы имущественные, богатство европейских стран расточаются и уже расточились, а СВО вступила в свою последнюю фазу решительного столкновения на Украине. Полагаю, не надо объяснять, что исход происходящей там кровавой трагедии уже недалек», - отметил он.

Аслан Бжания также высказал мнение о том, что не следует всегда надеяться на безвозмездную российскую помощь, поскольку будут другие, более пострадавшие от сегодняшних боевых действий регионы, куда и направятся все средства.