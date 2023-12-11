Сегодня в парламенте Абхазии состоялась закрытая встреча президента Аслана Бжания с депутатским корпусом. После встречи Бжания остался на расширенном заседании комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, на котором также присутствовали премьер-министр, министры экономики и финансов, руководители ряда ведомств. О чем говорили на этих мероприятиях, «Эху Кавказа» рассказал депутат Адгур Харазия.

– Адгур Рафетович, сегодня состоялась закрытая встреча с президентом Асланом Бжания, что обсуждали, какие вопросы обозначил глава государства?

– Это была обычная, очередная встреча, не первая. За время нашей деятельности, около года мы работаем, за это время уже четвертая встреча с президентом. Он говорил обо всех насущных проблемах, которые сегодня существуют у нашей страны. И об учителях говорил, и о зарплате, и о трудоустройстве людей. Говорили обо всем, обменялись мнениями, каждый депутат высказал свое отношение к тем или иным вопросам. Обычная встреча, как это должно быть. Я думаю, что она очень полезна – тем, что каждый из нас высказал свое мнение по тем вопросам, которые волнуют наше общество.

– Поясните, пожалуйста, шла ли речь сегодня о таких вопросах, как, например, о госдаче Пицунде, о законе об апартаментах, об энергетической отрасли, железной дороге и т.д.?

– Президент сказал, что российская сторона поменяла координаты и прислала документ. И он дал задание премьер-министру посмотреть соответствие этих координат реальности для того, чтобы потом представить в парламент. В парламент этот документ еще не пришел.

– Это вы сейчас говорите о госдаче в Пицунде? Правильно ли я вас поняла?

Одна из отраслей, в которой инвестор хочет прийти в Абхазию, – это апартаменты

– Да, да, о госдаче в Пицунде. Что касается апартаментов, было вскользь, не углубляясь в этот вопрос, он выразил свое мнение, которое он не впервые озвучивает, что это необходимо сделать, потому что без инвесторов государство не может существовать, должны быть инвестиции в экономику Абхазии, и в этой плоскости он сказал, что одна из отраслей, в которой инвестор хочет прийти в Абхазию, – это апартаменты. О железной дороге не говорили. Говорили об энергетике, но потом он остался на комитет, сегодня было расширенное заседание комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, и президент, премьер-министр, министры тоже остались на это комитетское заседание. Обсуждали ряд вопросов, и среди них был и вопрос об энергетике. Депутат Резо Зантария презентовал свое видение энергетики, его сегодняшнее состояние и то, что надо делать, чтобы выйти из этой ситуации. Он тоже призывал к тому, что без инвесторов, без инвестиций извне мы сами не можем справиться с той ситуацией, которая сегодня сложилась в энергетике.

– По информации агентства «Аиашара», сегодня на комитетском заседании должна была состояться презентация перепадной ГЭС. Цитата: «Однако неизвестно, будет ли на этой презентации сам инвестор Владимир Апухтин». Был ли этот инвестор и обсуждали ли перепадную ГЭС?

– Нет, он говорил о перепадных, об их состоянии, но инвестора не было. Не стоял разговор о том, что есть конкретный инвестор, которому надо передавать. Просто он говорил о том, что есть большая необходимость в том, чтобы запустить в эту отрасль инвесторов, иначе мы не справимся сами своими силами с этой отраслью.

– Была ли какая-то полемика, как депутаты восприняли эту информацию? Каково ваше отношение? Тоже интересно услышать.

– Касаемо энергетики?

– Да.

– Лично я за то, чтобы этим занималось государство. Или если привлекать инвесторов, то 50% должно принадлежать государству. Вот мое видение.

– Какова вообще была атмосфера сегодня во время обсуждения, как ваши коллеги реагировали?

– Абсолютно доброжелательная. По энергетике, я думаю, что еще будет, и по всем этим темам будет еще заседание, не раз мы будем рассматривать эти вопросы, обсуждать. По энергетике это всего лишь была презентация. Это не значит, что принимали какое-то решение. Нет, поэтому я думаю, что до конца года будут еще комитетские слушания, во всяком случае.

– Презентация перепадной ИнгурГЭС, правильно я поняла?

– Нет, речь шла вообще об энергетике и ее состоянии. И что необходимо и как это делать? Обо всем этом наглядно рассказывал Резо Зантария со снимками, со слайдами и т.д.

– Возвращаясь к вопросу о госдаче в Пицунде, вы знаете, что в обществе звучат разные мнения, было очень много публикаций о том, чтобы этот вопрос отложить, но тем не менее этот вопрос стоит на повестке. Вы сказали, что прислали новые координаты, какая там территория, можете объяснить, по новому проекту?

– Нет, мы его не видели, он при нас дал указания премьер-министру сверить, новые координаты соответствуют ли этой территории, которая в советское время была или нет. Премьер-министр сказал, что ему надо два-три дня, чтобы это сделать, и только после этого это все придет в парламент. Пока еще в парламент этот документ не приходил.

– Были ли еще какие-то другие вопросы?

Конечно, будут возникать трудности, потому что Абхазию не признали многие страны

– Да, там еще был закон о закупках. Тоже много разговоров вокруг него, мы долго обсуждали, постатейно. Каждый высказывал свое мнение. Конечно, в условиях Абхазии возникает много вопросов, хотя нам комитет говорит, что это облегчит работу. Закон, на мой взгляд, очень правильный, конечно, будут возникать трудности, потому что Абхазию не признали многие страны. Допустим, бензин. Как устроить конкурс, если ты не можешь его в Абхазии закупить, тебе надо работать с другими странами, чтобы завести дешевле в Абхазию. Те, кто презентовал, комитет считает, что это все решаемо, посмотрим. Речь шла о том, чтобы вынести этот вопрос на сессию, а там посмотрим, еще будем обсуждать эту тему.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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