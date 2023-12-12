Ильхам Алиев выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана

Кандидатом правящей партии «Ени Азербайджан» на внеочередных президентских выборах станет действующий азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Об этом сообщил заместитель председателя партии Таир Будагов.

«Кандидатом правящей партии «Ени Азербайджан» на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года станет Ильхам Алиев. Правление партии собирается доработать план мероприятий в связи с внеочередными президентскими выборами. Время заседания будет объявлено в ближайшие дни», – сказал он.

По информации агентства АПА, Будагов также заявил: «Долгие годы все говорили, что кто освободит Карабах, тот и будет нашим вечным президентом. Думаю, что Ильхам Алиев за 20 лет своей политики, служения азербайджанскому народу, за освобождение оккупированных территорий заслужил этот пост. Такой точки зрения придерживается каждый патриот Азербайджана. На заседании правления (партии) каждый также выскажет свое мнение».

О решении провести внеочередные президентские выборы Ильхам Алиев объявил 7 декабря. Очередные президентские выборы должны были пройти в Азербайджане в 2025 году.