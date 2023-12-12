Ильхам Алиев выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана

Кандидатом правящей партии «Ени Азербайджан» на внеочередных президентских выборах станет действующий азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Об этом сообщил заместитель председателя партии Таир Будагов.
«Кандидатом правящей партии «Ени Азербайджан» на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года станет Ильхам Алиев. Правление партии собирается доработать план мероприятий в связи с внеочередными президентскими выборами. Время заседания будет объявлено в ближайшие дни», – сказал он.
По информации агентства АПА, Будагов также заявил: «Долгие годы все говорили, что кто освободит Карабах, тот и будет нашим вечным президентом. Думаю, что Ильхам Алиев за 20 лет своей политики, служения азербайджанскому народу, за освобождение оккупированных территорий заслужил этот пост. Такой точки зрения придерживается каждый патриот Азербайджана. На заседании правления (партии) каждый также выскажет свое мнение».
О решении провести внеочередные президентские выборы Ильхам Алиев объявил 7 декабря. Очередные президентские выборы должны были пройти в Азербайджане в 2025 году.
- В Азербайджане президент избирается на семилетний срок, такая поправка была внесена в Конституцию на референдуме в 2016 году. Раньше президент избирался на пятилетний срок.
- Прошлые президентские выборы в Азербайджане прошли 11 апреля 2018 года. Изначально они должны были пройти в октябре, однако Алиев перенес голосование на несколько месяцев вперед. Главные оппозиционные партии выборы бойкотировали. Их лидеры обвиняют Алиева в уничтожении свобод, авторитаризме и преследовании несогласных.
- Впервые Ильхама Алиева избрали на пост президента в 2003 году, за два месяца до смерти отца – Гейдара Алиева – который правил страной 10 лет. Сначала Ильхам Алиев отменил закон о том, что президентское кресло можно занимать только два срока подряд. А потом увеличил срок пребывания на этом посту с пяти до семи лет. Политологи уверены, что Ильхам Алиев также намерен передать свой пост сыну – Гейдару Алиеву младшему.
- В феврале 2020 году в Азербайджане прошли досрочные парламентские выборы. Правящая партия «Ени Азербайджан" под председательством президента страны Ильхама Алиева объявила о своей победе. Оппозиция Азербайджана тогда заявила, что власти сфальсифицировали результаты на выборах и объявленные результаты не отражают волю народа. По данным независимых общественных организаций, во многих городах наблюдателям на участках мешали работать: выгоняли с участков, запрещали вести съемку, перемещаться по участкам, к некоторым применяли силу.
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