В Азербайджане заявили о контрабанде пиротехники из Грузии

В Азербайджане сообщили, что обнаружили пиротехнику стоимостью 300 тысяч манатов (176 тысяч долларов), контрабандно ввезенную в страну из Грузии.

По информации МВД Азербайджана, в полицию поступила оперативная информация о том, что на подпольном складе в городе Гянджа организована оптовая продажа крупной партии пиротехники. По факту был задержан Ильхам Закироглу, 1985 года рождения, организовавший оптовую торговлю.

В ведомстве заявляют, что он контрабандно ввез пиротехнику в страну небольшими партиями и доставил ее в Гянджу, а также организовал ее оптовую продажу в различных регионах республики и в магазинах торгового центра «Садарак».

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, пишет агентство АПА.