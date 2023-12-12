Вот уже несколько дней в абхазском обществе обсуждают смерть жителя Ткуарчалского района гражданина Грузии Карбая, которого в одних текстах в интернете называют Темуром, в других – Виталом или Виталием. Единственная абсолютно достоверная информация – это траурное извещение от родственников с портретом покойного о том, что в субботу 16 декабря в селе Царча состоятся его похороны.
Вчера на сайте Уполномоченной по правам человека РА Анас Кишмария появилось сообщение, что в связи с имеющейся информацией ею были направлены обращения генеральному прокурору, министру внутренних дел, прокурору Галского района и начальнику РОВД по Галскому району с просьбой в короткие сроки провести проверки по указанной информации и предоставить результаты таких проверок в аппарат Уполномоченной. Она также обращает внимание на недопустимость применения несоразмерного физического воздействия и актов насилия в отношении задержанных лиц, а также призывает сотрудников правоохранительных органов к соблюдению гарантированных Конституцией Республики Абхазия прав и свобод человека.
Официального сообщения от МВД республики так пока и не появилось, на сайте министерства об этом – ничего. Но независимое информагентство «Аиашара» распространило следующую информацию. «Аиашара» обратилось за комментарием в МВД Абхазии. Согласно ему, стало известно, что «6 декабря текущего года в результате реагирования на поступившее телефонное сообщение в ОВД по Галскому району о том, что в районе городского рынка г. Гал некий гражданин в нетрезвом состоянии пристает к гражданам и выражается нецензурной бранью. Выездом оперативной группы на место происшествия, примерно в 16.30 часов, в дежурную часть РОВД был доставлен Карбая Виталий Иванович, 30.08.1979 года рождения, проживающий в с. Царча Ткуарчалского района».
Согласно полученной из МВД информации, Карбая «продолжил выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции, на замечания не реагировал. После проверки личности и записи о доставлении Карбая В. И. был водворен в ИВС ОВД по Галскому району, где вел себя буйно и пытался нанести себе увечья, в связи с чем был транспортирован в районную больницу для медикаментозного вмешательства». 7 декабря текущего года примерно в 8.50 утра после проведенной профилактической беседы Карбая В.И. был отпущен. По полученной впоследствии информации, гражданин Карбая В.И. скончался в ЦРБ города Сухума 09.12.2023 г., куда был доставлен накануне из больницы г. Гал. В медучреждение г. Гал Карбая обратился в связи с плохим самочувствием. По факту смерти Карбая В. И. соответствующими службами проводится проверка.
Примерно то же, только более сжато, ответила пресс-служба МВД Абхазии на запрос редакции «Гал-Медиа».
Именно эту информацию обсуждают пока абхазские пользователи в соцсетях, выражая при этом явное недоверие к тексту комментария. Приведем несколько типичных откликов:
- «Получается, что он сам убился?»
- «Пытался нанести себе увечья, они ему помогли, чтобы он не мучился…»
- «Ну, как-то оправдаться надо, мертвый ведь не заговорит… А сотрудники, надеюсь, получат по заслугам, а не под домашний арест!»
- «Скоро, как всегда, закроют дело. Спина есть, делай, что хочешь! Какое право имеет милиционер избивать любого человека... нарушил, пусть сидит и пусть суд решает, что с ним делать...»
- «Что бы ни сказал и что бы ни сделал, надо знать меру всему! Матерился, склонял абхазов и т. д. – это не оправдание для сотрудников правоохранительных органов. И подробности я, конечно, знаю, источники докладывают».
- «Пишут, что под горячую руку попал... С горячей рукой не место в органах работать... Им место в психбольнице, чтобы ненароком не поубивали тех, кто к ним попадает».
- «Некоторых за избиение повышают в должности и представляют к внеочередному званию. А жена одного из них заявила, что ее муж будет бить и убивать тех, кто рот откроет (лично читала ее коммент)».
- «Да, я тоже слышал – в Гале так били, что ни одной кости, говорят, целой. Что за изверги, что за удовольствие бить того, кто тебе не может ответить, это больные люди, кто так поступает».
- «Так себя ведут ущербные люди, самоутверждается тварь без чести и совести».
- «А слабо так избить человека из большой фамилии? Менты, которые убивают задержанных, это потенциальные трусы».
- «Они только толпой Херои! Нельзя им спускать такие зверства, распустились сильно!».
Сегодня в Сухуме состоялась дискуссия, посвященная работе общественных приемных по правам человека Центра гуманитарных программ. Ее темой было «Нарушение прав человека как следствие системных проблем в правоприменительной практике». В своем докладе руководитель сети общественных приемных Диана Керселян сказала:
«И еще один момент, который я хотела упомянуть, не могу мимо него пройти. Это нашумевшее дело об убийстве человека в Галском районе, которое на днях произошло. Честно говоря, всех нас беспокоит. К сожалению, у нас, у гражданских организаций, очень мало возможностей для влияния на то, чтобы процесс расследования шел должным образом. Но хочется надеяться, что расследование будет честным, беспристрастным и виновные будут наказаны. Мы, со своей стороны, будем очень внимательно следить за этим».
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия
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