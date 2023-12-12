Вот уже несколько дней в абхазском обществе обсуждают смерть жителя Ткуарчалского района гражданина Грузии Карбая, которого в одних текстах в интернете называют Темуром, в других – Виталом или Виталием. Единственная абсолютно достоверная информация – это траурное извещение от родственников с портретом покойного о том, что в субботу 16 декабря в селе Царча состоятся его похороны.

Вчера на сайте Уполномоченной по правам человека РА Анас Кишмария появилось сообщение, что в связи с имеющейся информацией ею были направлены обращения генеральному прокурору, министру внутренних дел, прокурору Галского района и начальнику РОВД по Галскому району с просьбой в короткие сроки провести проверки по указанной информации и предоставить результаты таких проверок в аппарат Уполномоченной. Она также обращает внимание на недопустимость применения несоразмерного физического воздействия и актов насилия в отношении задержанных лиц, а также призывает сотрудников правоохранительных органов к соблюдению гарантированных Конституцией Республики Абхазия прав и свобод человека.

Официального сообщения от МВД республики так пока и не появилось, на сайте министерства об этом – ничего. Но независимое информагентство «Аиашара» распространило следующую информацию. «Аиашара» обратилось за комментарием в МВД Абхазии. Согласно ему, стало известно, что «6 декабря текущего года в результате реагирования на поступившее телефонное сообщение в ОВД по Галскому району о том, что в районе городского рынка г. Гал некий гражданин в нетрезвом состоянии пристает к гражданам и выражается нецензурной бранью. Выездом оперативной группы на место происшествия, примерно в 16.30 часов, в дежурную часть РОВД был доставлен Карбая Виталий Иванович, 30.08.1979 года рождения, проживающий в с. Царча Ткуарчалского района».

Согласно полученной из МВД информации, Карбая «продолжил выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции, на замечания не реагировал. После проверки личности и записи о доставлении Карбая В. И. был водворен в ИВС ОВД по Галскому району, где вел себя буйно и пытался нанести себе увечья, в связи с чем был транспортирован в районную больницу для медикаментозного вмешательства». 7 декабря текущего года примерно в 8.50 утра после проведенной профилактической беседы Карбая В.И. был отпущен. По полученной впоследствии информации, гражданин Карбая В.И. скончался в ЦРБ города Сухума 09.12.2023 г., куда был доставлен накануне из больницы г. Гал. В медучреждение г. Гал Карбая обратился в связи с плохим самочувствием. По факту смерти Карбая В. И. соответствующими службами проводится проверка.

Примерно то же, только более сжато, ответила пресс-служба МВД Абхазии на запрос редакции «Гал-Медиа».

Именно эту информацию обсуждают пока абхазские пользователи в соцсетях, выражая при этом явное недоверие к тексту комментария. Приведем несколько типичных откликов:

«Получается, что он сам убился?»

«Пытался нанести себе увечья, они ему помогли, чтобы он не мучился…»

«Ну, как-то оправдаться надо, мертвый ведь не заговорит… А сотрудники, надеюсь, получат по заслугам, а не под домашний арест!»

«Скоро, как всегда, закроют дело. Спина есть, делай, что хочешь! Какое право имеет милиционер избивать любого человека... нарушил, пусть сидит и пусть суд решает, что с ним делать...»

«Что бы ни сказал и что бы ни сделал, надо знать меру всему! Матерился, склонял абхазов и т. д. – это не оправдание для сотрудников правоохранительных органов. И подробности я, конечно, знаю, источники докладывают».

«Пишут, что под горячую руку попал... С горячей рукой не место в органах работать... Им место в психбольнице, чтобы ненароком не поубивали тех, кто к ним попадает».

«Некоторых за избиение повышают в должности и представляют к внеочередному званию. А жена одного из них заявила, что ее муж будет бить и убивать тех, кто рот откроет (лично читала ее коммент)».

«Да, я тоже слышал – в Гале так били, что ни одной кости, говорят, целой. Что за изверги, что за удовольствие бить того, кто тебе не может ответить, это больные люди, кто так поступает».

«Так себя ведут ущербные люди, самоутверждается тварь без чести и совести».

«А слабо так избить человека из большой фамилии? Менты, которые убивают задержанных, это потенциальные трусы».

«Они только толпой Херои! Нельзя им спускать такие зверства, распустились сильно!».

Сегодня в Сухуме состоялась дискуссия, посвященная работе общественных приемных по правам человека Центра гуманитарных программ. Ее темой было «Нарушение прав человека как следствие системных проблем в правоприменительной практике». В своем докладе руководитель сети общественных приемных Диана Керселян сказала:

«И еще один момент, который я хотела упомянуть, не могу мимо него пройти. Это нашумевшее дело об убийстве человека в Галском районе, которое на днях произошло. Честно говоря, всех нас беспокоит. К сожалению, у нас, у гражданских организаций, очень мало возможностей для влияния на то, чтобы процесс расследования шел должным образом. Но хочется надеяться, что расследование будет честным, беспристрастным и виновные будут наказаны. Мы, со своей стороны, будем очень внимательно следить за этим».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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