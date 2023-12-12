– На ваш взгляд, ситуация с правами человека в Абхазии ухудшается или нет?

Сария Ахба: Ситуация сложная в нашей стране с правами человека. Я бы хотела поговорить по части домашнего насилия или семейно-бытового насилия, которое чаще всего выражается в физическом, репродуктивном, психологическом, экономическом и, к сожалению, даже в сексуальном насилии. Мне кажется, что основной причиной является, более всего, высокая латентность, так как не важно, будь то женщина или мужчина, очень часто не обращаются в правоохранительные органы. Это, конечно, очень сильно все отягощает. Чаще всего происходит домашнее насилие из-за того, что сам обидчик считает, что насилие является правом, допустимым и оправданным. Или же о насилии вряд ли будет сообщаться посторонним. Соответственно, это может приводить к циклу насилия также между детьми и другими членами семьи, которые могут почувствовать, что насилие приемлемо и оправдано. И еще самый главный момент – почему такое происходит в нашей стране? Просто многие люди считают и не признают себя насильниками или даже жертвами, потому что они рассматривают свой конфликт как семейный, который просто выходит из-под контроля. Происходит домашнее насилие в контексте насильственных и даже иногда детских браков, которые даже не зарегистрированы, несовершеннолетние, даже уже по факту беременности. Соответственно, это все уже приводит к тем проблемам, о которых мы с вами сейчас говорим.

Артур Чолакян: Стабильно плохо, особенно это показывает ситуация – на днях был убит милицией Карбая в Галском районе. Я предполагаю, что никто за это не понесет наказание, как было несколько лет до этого – убийство Тарба так же произошло. И также по правам человека, по национальному признаку этот вопрос присутствует, когда люди из-за национальности не могут получить какие-то социальные выплаты, помощь и тому подобное.

Астамур Адлейба: Я думаю, что ситуация в Абхазии не ухудшается. Я имею много информации по разным странам и много где побывал, и много чего повидал. Поэтому, исходя из того, что я видел, я хочу сделать вывод и сказать, что в Абхазии, в принципе, свобода слова существует. Высказывания различных журналистов, в особенности политических и общественных организаций на любую тему, они свободные. И, в принципе, их можно высказывать, и за это никаких наказаний никто не понесет. Поэтому мое мнение, что свободы у нас очень много, может быть, у нас есть какие-то другие вещи, которые мы бы хотели исправить, но это будет другая тема для разговора, поэтому мое мнение, что свободы слова в Абхазии очень много, права человека здесь не нарушаются, и я думаю, что мы далеко впереди многих демократических стран.

Девушка: Мне кажется, что значительно ухудшается в последнее время, ухудшается не только в том, как права нарушаются, но и в том, насколько государство и мы в целом оказываемся неспособны эти права защищать. У всех людей есть право на крышу над головой, на безопасность, на защиту, и мы зачастую оказываемся неспособны эти права обеспечить. Например, кризисного центра для детей у нас до сих пор нет. Я думаю, что мы все замечаем, насколько сильнее стал государственный контроль над общественным мнением и насколько слабее стал контроль общества над действиями государства. И для меня лично в вопросе прав человека самая неприятная и пугающая вещь – это то, насколько мы все уверены в том, что мы способны что-то изменить, но не сейчас, а потом. Как будто у всех есть предубеждение, что мы никогда не позволим нарушать эти права. Когда права действительно нарушаются, мы говорим, что в следующий раз, когда будет хуже, мы точно что-то сделаем. И вот это хуже никогда не настает. Как будто мы все потихоньку учимся молчать.

Людмила Сагария, Детский фонд Абхазии: Права человека, значение этого понятия в абхазском понимании согласуется с понятием «Апсуара» – это морально-этический кодекс абхазов и адыгов. Это их обычаи, правила, понятия справедливости, если мы будем в состоянии удержать наши традиции, мораль и «аламыс», в переводе с абхазского языка означает совесть, то права человека в Абхазии будут защищены. Я считаю, что ситуация с правами человека удерживается на среднем уровне благодаря нашим традициям. Но если наши традиции не будут соблюдаться, мы легко сможем нарушать, и они очень зыбкие, это понятие очень зыбкое. Нам нужно сохранить, если мы не можем по-другому отнестись к новым вызовам нашего времени, то, по крайней мере, традиции нужно удержать. Есть гражданское общество, которое следит за этим и пытается сохранить и традиции, и права человека, и совесть, и справедливость.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях