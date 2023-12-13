«Пицунда не продается» – активисты после встречи с абхазским лидером

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с представителями молодежного движения «ҲАРАҲПИЦУНДА» («Наша Пицунда»), выступающими, в частности, против передачи России госдачи в Пицунде.

По информации движения, на встрече присутствовали активисты Аида Абидова и Айнар Хашиг, вице-президент Бадра Гунба и руководитель администрации президента Абессалом Кварчия.

После встречи активисты рассказали о позиции Аслана Бжания по вопросу госдачи в Пицунде: «Мнение Аслана Георгиевича заключается в том, что отдать Пицунду, конечно, надо — в знак благодарности, ведь Абхазия — страна зависимая и мало на что способная сама по себе. А для международного признания мы уже сделали достаточно».

Активисты при этом говорят, что «территория Абхазии целостна, неделима и неотчуждаема, координаты — лишь одна маленькая деталь большого соглашения с большим количеством неприемлемых условий».

«До тех пор, пока будут лоббироваться законопроекты и соглашения, представляющие угрозу суверенитету Абхазии, мы будем активно противостоять этому и готовы идти до конца. Пицунда не продается. ҲАРАҲПИЦУНДА тоже», – заявили они.