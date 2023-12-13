Президент Грузии ответила на вопрос об участии в парламентских выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала интервью журналисту Радио Свобода Рею Фурлонгу в пражском офисе радиостанции «Радио Свобода /Свободная Европа». На вопрос, планирует ли президент принять участие в предстоящих парламентских выборах, Саломе Зурабишвили ответила:

«Сейчас я президент и мой мандат завершается после парламентских выборов, а новый парламент изберет нового президента, поскольку, согласно нашей Конституции – это был последний случай, когда президента избирал народ. Мой план, если это можно назвать планом, довести мандат до конца и исполнить свою роль. Президент должен попытаться добиться консенсуса в стране, которая глубоко поляризована. Конечно, это не легкая задача в год выборов, которые, вероятно, станут причиной еще большего напряжения ситуации. Еще более важна поддержка тех политических сил, которые пытаются выполнить девять рекомендаций».

Впрочем, всё будет зависеть от того, как будет продвигаться Грузия на пути выполнения рекомендаций Еврокомиссии, продолжает президент:

«Оставшееся время до выборов мы должны использовать для того, чтобы показать, что мы исполняем тот «аванс», который выдали Грузии… если я увижу, что для исполнения этих задач потребуется иной формат, то, посмотрим».

На уточняющий вопрос, означает ли это, что ради успеха Грузии на европейском пути она может рассмотреть возможность создания партии и принятия участия в выборах, Зурабишвили ответила: «Если на кону стоит европейское будущее Грузии, я бы рассмотрела что угодно».

Полное интервью с президентом Грузии будет опубликовано на сайте Радио «Эхо Кавказа».